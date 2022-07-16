نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سيارة الأسواق العالمية” تصميمها حديث وكلاسيك سيارة لادا نيفا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات العالمية سيارة لادا نيفا، تعد مواصفات وأسعار سيارة Lada Niva في السعودية من أهم البيانات التي يبحث عنها الجميع ، مع اهتمام كبير بمعرفة أهم جوانب مواصفات السيارة من حيث التصميم الخارجي والداخلي أيضًا ، وهذا السيارة متوفرة في جميع الأسواق المحلية والعالمية ، ويجمع التصميم بين الحداثة والكلاسيكية ، ومن خلال ما يلي نقدم المواصفات الأساسية للسيارة.

مواصفات العالمية سيارة لادا نيفا

من بين مواصفات سيارة Lada Niva ما يلي:

تمتلك السيارة محركًا تبلغ قوته حوالي مائة وتسعة وعشرين حصانًا.

سعة محرك السيارة لتر ونصف.

مصدات السيارة من البلاستيك.

عجلات من نوع سيارة Lada Niva وأهم ما يميزها أنها شديدة المقاومة للكسور ، كما أنها مقواة بشكل جيد.

تم تجهيز مقاعد السيارة بأغطية مطاطية لضمان نظافتها.

أهم مميزات السيارة لادا نيفا

تتميز السيارة بالعديد من الميزات ومنها ما يلي:

تعتبر المكابح من النوع المانع للانغلاق من أهم العوامل التي توفر السلامة والأمان في السيارة.

السيارة لديها عجلات رياضية قوية.

تحتوي السيارة أيضًا على نظام فرامل يستخدم EBD الخاص.

وسائل سلامة المركبات حديثة وقوية.

تم وضع الوسائد الهوائية لتقليل امتصاص الصدمات.

أهم المعلومات عن سعر السيارةلادا

سيارة Lada Niva متوفرة في الأسواق العالمية والمحلية ، وبحسب المعدات يختلف السعر ، حيث بلغ سعرها في السوق السعودي أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي ، أي ما يعادل السعر العالمي ثمانية دولارات.

أسعار سيارة لادا نيفا

الأسعار الخاصة بهذا النوع من السيارات بالنسبة لمستوى التجهيز الخاص بالسيارة، فإن التجهيزات لها تأثير على تكلفة شراء السيارة وأيضا الفئة.

موعد إطلاق لادا نيفا 2022 في مصر

ينتظر السوق المصري الإعلان عن موعد إطلاق سيارة Lada Niva 2022 ذات الدفع الرباعي والتي أطلق عليها المصنع اسم Lada niva Vision 4×4.

ويسميها المصريون بالوحش الروسي ، واستطاعت السيارة أن تفرض نفسها في السوق المصري منذ أول صنف للسيارة عام 1977 ، ولا تزال قوات الأمن المصرية تستخدم سيارات لادا حتى يومنا هذا.

يتوقع الخبراء أن تستقبل السوق المصرية سيارة Lada Niva 2022 الجديدة بالكامل ذات الدفع الرباعي خلال الربع الأخير من العام الجاري.