عروض سيارات هيونداي 2023 بدون مقدم وبالتقسيط من شركة عبد اللطيف جميل

يتسارع عدد كبير من مواطني المملكة للبحث عن أفضل عروض السيارات الجديدة موديل 2023، والتي يوجد بها أعلى الكماليات التي يبحثون عنها، ولكن تنزل في سوق السيارات بأسعار باهظة ولذلك يتجه الكثيرون إلى البحث عن السيارات المستعملة، ولكن قد قامت شركات تمويلية توفر سيارات جديدة بالتقسيط المريح وبأقل راتب، حيث يتيح للجميع أن يمتلكون سيارة أحلامهم بإجراءات ميسرة، ويمكنك أن تحصل على سيارتك من خلال شركة عبد اللطيف جميل لجميع أنواع السيارات الجديدة والمستعملة أيضا ومتوفر بها التقسيط على فترة تمتد حتى خمس سنوات أو وفق العقد المتفق عليه بين العميل والشركة.

عروض سيارات عبد اللطيف جميل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل أقوى عروض السيارات الجديدة موديل 2023 لسيارات هيونداي، جيلي، كيا، تويوتا، سوزوكي وأم جي، تمويل سداد المديونية، وتتوافر معها مزايا مناسبة لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين، ويمكن للجميع أن يحصلون على السيارة إذا كان الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال، فسرعان ما تحصل على سيارتك بدون كفيل ولا يوجد أي مصاريف إدارية، بجانب أنه لن يكون هناك دفعة أولى، مع دفع أول قسطين من الشركة ويتم احتساب باقي الأقساط على 60 شهرا، وتمويل السيارات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن شركة عبد اللطيف جميل يوجد بها تمويل نقدي بمبلغ 20 ألف ريال وتمويل مشتريات وتمويل سيارات مستعملة، فيمكنك أن تتقدم لطلب التمويل الأمثل لك من خلال الشركة وتحصل على المزايا المعلن عنها لكل تمويل.

عروض سيارات هيونداي بدون مقدم

من ضمن السيارات المعروضة داخل عروض 2023 الجديدة هي سيارات هيونداي والقسط الأول والثاني مجاني، ومن ضمن أنواع السيارات داخل العرض هي سيارات أكسنت بقسط شهري 1.222 ريال سعودي، سيارات بأقل قسط شهري، سيارة مستعملة موديل 2018، وسوف يكون التمويل بدون كفيل في حالة إذا كان هناك سجل ائتماني جيد، ومتاح التمويل للمتقاعدين، وللموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص بشرط أن يتم تقديم كشف حساب بتنكي لأخر ثلاثة أشهر وخطاب تعريف بالراتب، وكون الخدمة بجهة العمل لمدة ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل.

كيفية الحصول على سيارة هيونداي

يتم الدخول إلى موقع عبد اللطيف جميل أو الذهاب إلى أحد الفروع العاملة داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء شركة عبد اللطيف جميل على الرقم 8002442211 طوال أيام الأسبوع، وتقديم صورة من الهوية أو الإقامة وصورة من رخصة القيادة وتعبئة نموذج طلب السيارة المراد الحصول عليها وكل هذا يتم إرساله إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني وفق المتطلبات والأوراق المطلوبة، وسوف يتم الموافقة على طلبك بعد التأكد من الأهلية.