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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بأقل قسط بدون رسوم وبدون شروط للتقبيل، توفرت اليوم للتقبيل سيارة هيونداي سوناتا موديل 2021 فئة سمارت بلس طالع عدادها 48000 كم، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 2500 سي سي تولد قوة 179 حصان والجيربوكس أوتوماتيك ثماني السرعات. المواصفات الرئيسية: تشغيل بصمة، دخول الذكي، خاصية التشغيل عن بعد، مانع انزلاق، شاحن لاسلكي، مكيف لمس + فتحات تكييف خلفيه، شاشة وسطية ذكية، مثبت للسرعة، تحكم دريكسون، بريك الكتروني، حساسات، كاميرا خلفية، فتحة سقف بانوراما، اضاءات ليد. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل عن طريق البنك الاهلي بقسط شهري 1500 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 14 قسط من أصل 60 قسط على 5 سنوات.

سيارات مستعملة للتنازل بأقل قسط

تتوفر سيارة تويوتا كامري موديل 2021 فئة إس إي طالع عدادها 14000 كم للتنازل في الرياض، الماكينة 6 سلندر حجمها 3500 سي سي تولد قوة 297 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات الأساسية: مصابيح وإنارات ليد، نظام تثبيت سرعة، شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم، فتح السيارة بالريموت، تشغيل بصمة بدون مفتاح، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، مكيف أوتوماتيك، تحكم مقود، بلوتوث، أبل كار بلاي، مقاعد مخمل، شاشة ترفيه، فتحة سقف. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الرياض بقسط شهري 2460 ريال، تم دفع أقساط سنة ومتبقي سداد 48 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 34 ألف ريال.

توفرت سيارة هيونداي باليسيد مستعمل موديل 2021 طالع عدادها 18000 كم للتقبيل في تبوك، محرك 6 سلندر حجمه 3500 سي سي يولد قوة 277 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات الرئيسية: ليد، مكيف متعدد المناطق، نظام تثبيت سرعة، مراتب مخمل، مقاعد في الصف الثالث، عجلة قيادة متعددة الاغراض، شاشة وسطية ذكية، نوافذ كهربائية، حساس ضغط كفرات، فتحة سقف، حساسات وكاميرا خلفية. السيارة للتنازل تقسيط بدون شروط على البنك الاهلي بقسط شهري 1800 ريال، تم سداد 12 قسط ومتبقي أربع سنوات على نهاية التمويل.

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آخر عروض التنازل اليوم سيكون على هيونداي سوناتا مستعمل 2020 طالع عدادها 46 ألف كم وصدامها الأمامي مرشوش، محرك 4 سلندر حجمه 2500 سي سي يولد قوة 179 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات الأساسية: بروجكتور، دخول ذكي، تشغيل عن بعد، نقاط عمياء، مانع الخروج عن المسار، مراتب جلد لون بيج، بريك زر، خاصية أوتو هولد، مانع اصطدام، فرامل إلكترونية، مثبت سرعة، شاشة ديجيتال ذكية، تبريد وتسخين المراتب، ذاكرة حفظ 3 وضعيات لمقعد السائق، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، مصابيح ليد، جنوط 18 انش، فتحة سقف بانوراما، مكيف اوتوماتيك. السيارة للتقبيل بدون رسوم على بنك الاهلي بقسط شهري 1629 ريال، تم سداد 16 قسط من أصل 60 ومتبقي سداد 44 قسط + دفعة تملك تبلغ قيمتها 39 ألف ريال.