نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اصدار السيارات الحديثة” مواصفات سيارة لادا نيفا الجديدة 2022 في مصر في المقال التالي
نحن الآن في النصف الثاني من عام 2022، وقد تم إصدار عدد كبير من السيارات الحديثة في عام 2022، وواحدة من أهم السيارات التي من المتوقع أن يتم توفيرها في السوق في هذه الأيام هي سيارة لادا نيفا 2022، فقد قامت الشركة بالانتهاء من تصنيعها ولكن لم يتم توافرها في السوق المصري حتى الآن، ويبحث الكثير من الأشخاص محبي السيارات الروسية عن موعد توفير سيارة لادا نيفا 2022، حيث هي واحدة من أضخم وافضل السيارات الروسية، فهي ملقبة بلقب الوحش الروسي، وهو اللقب الذي قام المصريين بإطلاقه عليها، وقد تم إصدار أول فئة لهذه السيارة في عام 1977 ميلاديًا، وقد حصلت على إعجاب الكثير من المصريين، وحققت نسبة مبيعات مرتفعة في السوق المصري في هذه الفترة، وأكثر فئة تستخدم سيارات لادا نيفا هي قوات الأمن في جمهورية مصر العربية، وتقوم باستخدامها منذ أول فئة وحتى الوقت الحالي.
مواصفات سيارة لادا نيفا 2022
- السيارة ذات شكل عصري، وهي من السيارات الرياضية ولكنها متعددة الاستخدام.
- تكون السيارة ذات محرك سعة 1600 سي سي، ويكون ذات قوة 114 حصان، ولها ناقل حركة يدويًا.
- السيارة بهذا الإصدار تكون ذات فتحة بانورامية في السقف.
- من السيارة إصدار آخر يكون مزود بالدفع الرباعي، أي محرك 200 سي سي، وقوة 168 حصان، ويكون ناقل حركة ليس يدويًا بل أوتوماتيكي، مزود بعدد ست سرعات.
- الفرامل تكون عاملة بنظام جديد وهو الحقن الإلكتروني، ويكون مانع للانغلاق.
- العجلات تكون مصنوعة من مادة البلاستيك، والجنط يكون مقاس خمسة عشر بوصة.
- عجلة القيادة تكون متعددة الاستخدام، كما تتيح للشخص الرد على الجوال، ويستطيع من خلاله التحكم في الوسائط.
- السيارة لا يتم تشغيلها بمفتاح، ولكن مزودة بزر يتم تشغيلها من خلاله.
عيوب سيارة لادا نيفا الجديدة
- واحدة من أبرز عيوب الاصدار ذات الدفع الرباعي انه يكون بعدد بابين فقط، وليس أربعة أبواب كالسيارات الأخرى.
- يكون صالون السيارة غير متسع، وبالأخص في المقاعد الخلفية بها يكون ضيق جدًا.
- في الفئة الأولى من السيارة يكون الناقل يدوي وليس أوتوماتيكي.
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