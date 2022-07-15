نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر مازدا 6 مع اقتراب طرح مازدا 6 2023 بنسبة خرافية 100% في المقال التالي

نجحت سيارة مازدا 6 في تحقيق نسب مبيعات كبيرة بالمملكة العربية السعودية وذلك بفضل ثقة السعوديين في السيارات اليابانية لاسيما سيارات مازدا التي تتميز بتصميمها الخارجي المتميز وهو ما ظهر في التسريبات حول مازدا 6 2023 الجديدة ونشرنا مقال عن أبرز الإضافات في السيارة الجديدة المنتظرة في المملكة قريبًا، وهناك حالات عديدة من السيارة في السعودية مستعملة بأسعار جيدة ويمكن الاطلاع بعض أفضل هذه الحالات فيما يلي. سعر ومواصفات مازدا 6 2023 من الداخل والخارج بالسعودية مازدا 2023 انخفاض سعر مازدا 6 مع اقتراب طرح مازدا 6 2023 بنسبة خرافية 100% تعرض سعر مازدا للانخفاض خاصة في موديل 2016 وأصبحت الأسعار في متوسط الـ40 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه ساهم اقتراب الإعلان عن موديل السيارة الجديد مازدا 6 2023 في نزول أسعار الموديلات الأقدم. مازدا الجبارة بأسعار قوية في المملكة العربية السعودية بعد الانخفاض السيارة في أبها موديل السيارة هو 2016، قير السيارة اتوماتيكي تبترونيك.

وفي الوقت نفسه نوع الوقود بنزين، ممشى السيارة 177 ألف كيلومتر.

اللون الخارجي للسيارة هو الأسود أما الداخلي هو البيج، بودي السيارة وكالة.

كذلك السيارة من المالك الثاني، حالة المحرك والقير بدون أي ملاحظات أو مشكلات على الإطلاق.

استثماره جديدة وفحص جديد الكفرات جديدة استعمال شهرين فقط من تاريخ 1/5/2022.

شنطة الوكالة متواجدة بالسيارة بالإضافة إلى أن السيارة تحتوي على مفتاحين بدون ملاحظات.

الملاحظات في السيارة، قشرة كيس الأمان للراكب الأمامي بها قطع من حرارة الشمس.

سعر السيارة هو 48 ألف ريال قابل للنقاش. مازدا القوية بالمملكة بأسعار جيدة وحالات ممتازة هناك حالة أخرى بسعر 37 ألف ريال سعودي في أبها أيضا، السيارة بقير اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 190 ألف كيلومتر.

وقود السيارة هو البنزين، السيارة من المالك الثالث، وتحتوي على شاشة بدقة عالية.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على كاميرا خلفية، كذلك الكفرات الخاصة بها جديدة.

السيارة موديل 2016 من موديل mazda 6، لون السيارة فضي.

حالة السيارة من الخارج جيدة، حالة الكشافات الأمامية تحتاج إلى تلميع أو تغيير.

بودي السيارة بحالة جيدة بتقييم 7 من 10، جميع زجاج السيارة يعمل بدون اي ملاحظات.

المرايات الجانبية للسيارة كهربائية وهي بدون تعمل اي مشكلات.

وفي الوقت نفسه حالة المحرك والقير بتقييم 10 على 10. عمر شويل - جدة انخفاض سعر مازدا 6 مع اقتراب طرح مازدا 6 2023 بنسبة خرافية 100% - ثقفني

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