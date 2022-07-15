سيارة سوزوكي ألتو مستعملة بـ 5000 ريال سعودي فقط

سيارة سوزوكي ألتو مستعملة بـ 5000 ريال سعودي حيث نوفر لكم مجموعة من السيارات المستعملة التي تتميز بحالة ممتازة وبأسعار في متناول أيدي الجميع، فمن المعروف أن سوق السيارات الجديدة اليوم أصبح أغلى بكثير مما كان عليه لذلك نجد أكثر الأشخاص يلجؤن إلى استعمال السيارات المستعملة وشرائها نظرًا بأن أسعار السيارات المستعملة أقل بكثير من السيارات الجديدة، وسوف نوضح لكم عبر موقعنا مجموعة من السيارات المستعملة بالسعودية والتي تكون متوفرة بأسعار مخفضة من أجل توفير الوقت والجهد في البحث عن السيارات التي يقدم أصحابها على بيعها بأسعار بسيطة.

سيارة سوزوكي ألتو مستعملة

قد نجد أن هناك الكثير من الأشخاص يستعجبون من تلك الأسعار ولكن نحن نوفر لكم هذه الأسعار لتتمكنوا من شراء ما يحلو لكم من السيارات المعروضة للبيع في سوق المستعمل بأقل الأسعار الممكنة، حيث تعد تلك السيارات هي سيارات مستعملة لمحدودي الدخل فيستطيع الموظف شرائها كاش وبدون أي تقسيطات أو إضافات مالية.

سيارة سوزوكي ألتو 2007 مستعملة

سنة صنع السيارة 2007.

توجد السيارة في منطقة بريدة بالمملكة العربية السعودية.

حالة سوزوكي ألتو المستعملة للبيع ممتازة من الداخل ومن الخارج.

ناقل الحركة الخاص بالسيارة عادي.

كما تحتوي على العديد من مزايا الأمان مثل الفرامل المناعة للانغلاق.

كما يوجد بها أحزمة أمان أمامية.

يتم توزيع قوة الفرملة بطريقة الكترونية.

المزايا الداخلية للسيارة

مقاعد السيارة مصنوعة من القماش الممتاز، كما أن المقاعد الخلفية لسيارة سوزوكي ألتو 2007 قابلة للطي ومتوفر بها ضبط المقاعد بطريقة يدوية، كما أن السيارة تحتوي على مقود كهربائي والمقود يوريثان بالإضافة إلى أنها تحتوي على مقبض تروس يويرثان، السيارة قطعت مسافة 200.000 كيلو متر، وتحتوي على عداد مسافات وراديو.

مزايا سوزوكي ألتو المستعملة الخارجية

تحتوي على عجلات حديد.

كما أن بها مصابيح أمامية يدوية.

نوافد أمامية وخلفية يدوية.

كما أن مرايا الباب يعمل يدويًا.

السيارة متوفرة باللون الأبيض.

المقابض الخاصة بأبواب السيارة لون مختلف.

التواصل مع مالك سيارة سوزوكي ألتو مستعملة

يمكنك الآن التواصل بكل سهولة مع صاحب السيارة للاستفسار أكثر عن حالة السيارة وذلك من خلال الاتصال على رقم 966580546198+ وذلك من أجل معرفة الحالة النهائية للسيارة ومعاينتها قبل عملية الشراء.