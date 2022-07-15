تعرف على أهم مواصفات وسعر سيارة تويوتا كورولا

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سيارة تويوتا كورولا هذه السيارة من أشهر الماركات العالمية منذ انطلاقها الأول في أسواق السيارات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث أطلقت الشركة المنتجة للسيارة تويوتا تسعة فئات من تويوتا كورولا، ومن المتعارف عليه أن السيارة تويوتا كورولا يابانية الصنع، ولها شعبية كبيرة جدا في سوق السيارات حيث حققت هذه السيارة عدد كبير جدا من المبيعات، وبعد هذا النجاح الذي حققته هذه الشركة قامت بعدة إصدارات حديثة عملت فيها على تزويد وسائل الأمان لقائدي السيارة فأصبحت السيارة آمنة بشكل كبير، ومن خلال مقالنا هذا نقدم لكم مواصفات ومميزات السيارة تويوتا كورولا الحديثة. مواصفات سيارة تويوتا كورولا تحتوي السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 على محرك قوة دفع رباعي 1600

كما تقوم السيارة بإنتاج قوة تصل إلى 120 حصان.

تعمل بعزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن لكل متر.

يحتوي أيضًا على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

إلى جانب إصدارات أخرى تتوفر بمحرك كهربائي إضافي.

تعمل السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 من نقطة السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة.

السيارة تويوتا كورولا باستهلاك الوقود يقدر بـ 8 لتر لكل 100 كيلومتر.

كما تحتوي على ابعاد هيكلية قدر بـ 4630 مم للطول، وبعرض يبلغ 1780 مم و1435 مم ارتفاع.

بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 371 لتر.

مع توفر جنوط يتراوح ما بين 15 و17 بوصة.

وتحتوي على عجلات قوية تناسب الطرقات الصعبة. مميزات السيارة تويوتا كورولا تتميز السيارة تويوتا كورولا بعدة مميزات منها الآتي: يتشابه الهيكل الخارجي للسيارة تويوتا كورولا بالهيكل الخارجي للسيارة تويوتا كامري.

تتسم السيارة بالطابع الرياضي بها مجموعة خطوط على جوانب الأبواب مما يعطيها شكل مميز وجذاب.

تحتوي السيارة على أربعة عجلات سبورت بمقدار 17 بوصة.

السيارة تتمتع بوسائل أمان منها تزويدها بوسائد هوائية، ونظام الفرامل بها مانع للانغلاق.

كما تحتوي على وسائل مساعدة في صعود المرتفعات.

توجد بالسيارة فتحة سقف بانوراما.

السيارة مزودة بشاحن لاسلكي لشحن الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن السيارة تويوتا كورولا تمتلك وسائل ترفيهية عديدة منها البلوتوث وتكييف.

تحتوي أيضا على المفتاح الذكي وبها كاميرا خلفية وحساسات للركن الخلفي والأمطار. عمر شويل - جدة تعرف على أهم مواصفات وسعر سيارة تويوتا كورولا - ثقفني

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