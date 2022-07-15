هتكسر السوق.. تويوتا تطلق سيارة «تويوتا كراون 2023» احدث وافخم سيارة في اسواق الخليج مواصفاتها خرافية

تويوتا كراون 2023 قامت شركة تويوتا اليابانية الشهرية والتي هي واحدة من أشهر وأهم شركات السيارات في اليابان وحول العالم عن سيارتها الجديدة سيارة تويوتا كراون 2023، حيث كانت هناك بعض التسريبات بخصوص مواصفات السيارة الجديدة من تويوتا والتي من المتوقع طرحها في بداية عام 2023م ولكن قامت الشركة بالكشف رسميًا عن أبرز مواصفاتها والتي سنقوم بتقديمها لكم عبر سطور مقالنا التالية لكل الأشخاص المهتمة بعالم السيارات الحديثة والمتطورة.

أبرز مواصفات سيارة تويوتا كراون 2023

تتميز السيارة بوجود محرك قوي سعته اللترية تبلغ 2.5لتر (2500 سي سي) بينما تصل قوته الحصانية إلى 210 حصان.

كما تحتوي السيارة على مجموعة هجينة من المحركات التي تعمل بشكل كهربي وعدد أحصنتها تصل إلى 300 حصان وسعة المحرك 2400 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات.

تحتوي السيارة على عدة مصابيح أمامية تعمل بتقنية الليد المتطورة وقضبان خاصة بالإضاءة من الخل والأمان ومصدات خلفية وأمامية.

عجلات السيارة مصنوعة من الألومنيوم القوي ويمكنها السير بقوة على الطرق والأراضي الغير ممهدة بثبات عالي.

منظر السيارة أسفل الغطاء جذاب ومثير والسيارة متوفرة بفئات مختلفة وتختلف خيارات الدفع وفقًا للفئة من دفع أمامي ودفع كلي للعجلات.

ارتفاع السيارة يصل إلى خمسة أمتار و8 سنتيمتر وطولها نفس طول سيارة أفالون وتحتوي على مصابيح إضاءة نهارية والزجاج يعل كهربيًا.

يمكن طي مرايا السيارة بشكل إلكتروني بدون تدّخل السائق أو الركاب يدويًا وكذلك النوافذ يتم غلقها وفتحها بشكل كهربائي.

عجلة قيادة السيارة متعددة الاستخدامات ومزودة بنظام تكييف هوائي يعمل أوتوماتيكيًا يعمل على توزيع الهواء.

شاشة السيارة التي تقوم بعرض المعلومات الترفيهية والوسائطية تعمل باللمس ومقاسها يبلغ 10.5 بوصة.

تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو الخاصة بالهواتف الذكية المتطورة وتعمل بنظام أمازون أليكسا.

النظام الصوتي الداخلي للسيارة يتكون من أربعة مبكرات صوتية قوية وأكثر من منفذ يو إس بي ونقطة اتصال لا سلكية بالواي فاي ونظام الراديو يعمل بالأقمار الصناعية.

سعر تويوتا كراون الجديدة موديل 2023م في سوق السعودية

سعر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية يبدأ من 177 ألف ريال سعودي بالنسبة إلى الفئة الأولى بينما الفئة الثانية تبدأ من 180 ألف ريال سعودي.