نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 ألف ريال سيارات تويوتا رخصيه مستعملة في الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إليكم اليوم أفضل سيارات رخصيه مستعملة في الرياض بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي، حيث قام بعض مالكي السيارات بالكشف عن مواصفات سياراتهم لعرضها للبيع على أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت لبيع وشراء السيارات المستعملة، وفي مقالنا اليوم من خلال سطوره التالية سنقوم بتقديم السيارة مع أبرز مواصفاتها وأسعارها المقدمة بها وسنقوم أيضًا بتزويدكم برقم مالك السيارة لمعلومات إضافية.

سيارات رخصيه مستعملة في الرياض

1. سيارة تويوتا كورولا 2009

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار السيارة في عام 2009م في اليابان ومتوفرة الآن مستعملة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي، ويمكن للسيارة قطع مسافة حتى تصل إلى 300 ألف كيلو متر وناقل الحركة المتوفر مع الموتور يعمل أوتوماتيكيًا والوقود المستخدم في السيارة هو البنزين ولونها الخارجي أسود ولأي تفاصيل أخرى يمكنك الاتصال على رقم +966580919667.

2. سيارة تويوتا كامري 2008

أبرز مواصفات السيارة:-

في عام 2008م تم إصدار السيارة في جمهورية اليابان الشقيقة وتم تقديمها إلى جميع أسواق السيارات المحلية والعالمية وهي متوفرة في مدينة الرياض السعودية وتم عرضها بسعر بيع مستعمل يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي ويتم التواصل من خلال رقم +966555651823 ولون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي وتستطيع السير حتى 144 ألف كيلو متر مسافة بوقود البنزين.

3. سيارة تويوتا كامري 2013

أبرز مواصفات السيارة:-

لون السيارة الخارجي فضي ويمكن أن تسير حتى 100 ألف كيلو متر مسافة، تتوفر السيارة في مدينة الرياض بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وتتكون من أربعة أبواب ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي والوقود هو البنزين ويمكن التواصل مع مالك السيارة على رقم +966555651823.

4. سيارة تويوتا كورولا 2007

أبرز مواصفات السيارة:-

سنقوم بتقديم أبرز مواصفات السيارة وإذا كان لديكم أي استفسار آخر يمكنكم التواصل مع البائع على رقم +966580409659 ولون السيارة الخارجي لبني وتسير حتى 40 ألف كيلو متر مسافة ومتوفرة بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي.