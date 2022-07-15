نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة الموسم وصلت البلاد…أهم مواصفات سيارة كيا سول Kia Soul 2023 الجديدة كلياً بمميزات عالميه وأسعارها في مصر والسعودية في المقال التالي
أهم مواصفات سيارة كيا سول Kia Soul 2023 الجديدة كلياً بمميزات عالميه وأسعارها في مصر والسعودية، كيا سول من السيارة التي لها العديد من المزايا ولكن سائقيها كانوا دائمًا الشكوة من بعض العيوب بها، لذا قامت الشركة بالتطوير من السيارة والوصول بها إلى حد الكمال، حصلت السيارة على العديد من المواصفات الحديثة من نوعها كما أن لها شكل حديث وجديد من نوعه، بالإضافة لوسائل الأمان والراحة والترفيه التي تم تطويرها بالسيارة.
أهم مواصفات سيارة كيا سول Kia Soul 2023
- النسخة القديمة من السيارة كانت تحتوي على العديد من المزايا التي لم تعجب الراكبين لها، لذا قامت الشركة بالتطوير منها والتحديث فيها حتى أصبح للسيارة شكل وطابع جديد.
- المحرك التوربيني الذي كانت النسخة القديمة تعتمد عليه تم الاستغناء عنه، والاعتماد في النسخة الحديثة على محرك رباعي الأسطوانات.
- ناقل حركة السيارة CVT، محرك السيارة 4 سلندر سعة المحرك 2000 سي سي.
- قوة السيارة 149 حصان، ذات عزم دوران 178 نيوتن لكل متر.
- تصل السيارة من سرعة الصفر حتى 100 كيلو خلال فترة وجيزة جداً وهي 8 ثواني فقط.
- تصميم السيارة القديم تم التعديل عليه بشكل جزئى، فقد حصلت السيارة على واجهة أمامية جديدة وشكل المصابيح حديث ومميز.
مميزات سيارة كيا سول 2023
- مع تحديث السيارة والتطوير من نسختها القديمة حصلت السيارة على العديد من المزايا الحديثة من نوعها، بالإضافة لمزايا السيارة التي كانت عليها نسختها القديمة.
- تحتوي السيارة على العديد من وسائل الترفيه والتي من ضمنها مكبرات صوت عالية الجودة بعدد 6 مكبرات موزعة داخل السيارة.
- مصابيح ليد متصلة بالسماعات تعطى إضاءة النغمات الصادرة من السماعة.
- شاشة تعمل بنظام اللمس، بالإضافة إلى شاشة تساعد في عرض الزجاج الأمامي للسيارة.
- نظام تنقل بين لوحة القيادة فريد من نوعه.
- العديد من وسائل الأمان وسلامة الركاب، جهاز أنذار وفرامل آلية لتفادي الاصطدام المبكر ونظام تثبيت السرعة الذكي.
سعر سيارة كيا سول 2023
السيارة لم يتم إطلاقها في الأسواق حتى الآن ولكن من المتوقع لها:
- من المتوقع لسعر السيارة في الأسواق المصرية حوالى 379000 جنيه مصري.
- أما عن توقع سعر السيارة في الأسواق السعودية هو 77061 ريال سعودي.
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