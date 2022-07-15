الغندورة وصلت البلاد..أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً بمميزات جبارة وأسعار فئاتها في مصر والسعودية

أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً بمميزات جبارة وأسعار فئاتها في مصر والسعودية، تعد سيارات كيا من أفضل أنواع السيارات وأشهرها في الفترات الأخيرة، كما أنه يتم إصدار أنواع سيارات بشكل كثير من نوع كيا، ولقد قامت الشركة في الآونة الأخيرة بالإعلان عن إصدار سيارة كيا سبورتاج 2022، ومنذ هذه اللحظة أصبح هناك بحث كبير عن مواصفات ومميزات هذه السيارة من قبل الكثيرين، وفي السطور التالية سوف نوضح أهم هذه المميزات والمواصفات.

أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

سوف نقدم لكم جميع مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 وأسعارها في مصر والسعودية

مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

بعد أن قامت شركة Eit بالإعلان عن سيارة كيا سبورتاج 2022 التي سوف تكون موجودة في الأسواق في أقرب وقت ممكن، والتي بها عدد كبير من المواصفات والمميزات التي جعلتها مميزة للكثيرين ويريدون اقتنائها ومنها ما يلي:

يوجد بالسيارة لوحة رقمية مقاسها 12 بوصة كما أنها تعمل باللمس.

من مميزات السيارة أن مساحتها الداخلية واسعة.

يوجد بالسيارة نظام من أجل الحفاظ على التوازن وذلك أثناء السير بشكل إلكتروني.

يوجد بالسيارة مجموعة من النظم الحديثة للمعلومات.

تتميز السيارة بأن بها كاميرا خلفية.

يمكن من خلال النظام الإلكتروني الموجود بالسيارة طي المرايات، بالإضافة إلى أن فتحة السقف الموجودة بها تعمل بالكهرباء.

تتشابه السيارة في شكلها الخارجي سيارة كيا 5.

يوجد بالسيارة نظام ملاحة حديث.

يمكن التحكم بشكل جيد في نظام تكييف الهواء من الداخل.

يوجد بالسيارة نظام المساعدة من أجل صعود المرتفعات بسهولة.

يوجد أكثر من نظام القيادة داخل السيارة يمكن الاختيار بينهم مثل smart, Eco, comfort, sport.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية في الجوانب من أجل أن تكون آمنة، بالإضافة إلى احتوائها على فرامل مانعة الانغلاق.

من أهم المميزات التي توجد بالسيارة أنها ذات عوادم خفية.

تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2022 على حساسات من أجل الركن الخلفي للسيارة بكل سهولة.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

بعد الإعلان عن طرح السيارة في الأسواق يجب معرفة سعرها وهو كالتالي: