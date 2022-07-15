نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل الآن سيارة تويوتا لأند كروزر2022 … اقوي وافضل عروض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل على 5سنوات في المقال التالي
سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 ،تعد سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 الحديثة من أهم السيارات كبيرة المساحة وأحدثها التي قامت الشركة اليابانية شركة تويوتا بإطلاقها مؤخرًا، كما أن السيارة لها شهرة واسعة في جميع الأسواق العالمية لتجارة السيارات لذلك أصبحت الشركة اليابانية تستولى على أعلى المراكز العالمية في مجال صناعة السيارات وأصبحت ذات مكانة مرتفعة في جميع الأسواق، وأعلنت تلك الشركة عن سيارة تويوتا الجديدة بأفضل المواصفات والمزايا وبالتقسيط، وسوف نتحدث عن أهم عروض شركة عبد اللطيف جميل لسيارة تويوتا لأند كروزر 2022 في السطور التالية.
سيارة تويوتا لأند كروزر 2022
عروض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل
أطلقت شركة عبد اللطيف جميل عروض كثيرة ورائعة من أهم تلك العروض عروض سيارة تويوتا لأند كروزر الحديثة بأرخص الأسعار وأقلها في كافة أسواق المملكة العربية السعودية، والآن سوف نتعرف في على أهم أسعار سيارة تويوتا لأند كروزر الجديدة في الأتي:ـ
- توجد السيارة في سوق المملكة العربية السعودية بأقل الأسعار فسعر السيارة يصل إلى 226,400 ريال خلال 5 سنوات
- وتم دفع ثمن السيارة على دفعات شهرية تبلغ حوالي 900 ريال
- الدفعة الأولى تصل إلى 187,207 ريال
- ودفعة التملك أو الدفعة الأخيرة تصل إلى 104,144 ريال سعودي
- بنسبة شهرية تبلغ حوالي 24%، ومصاريف الإصدار تبلغ حوالي 732 ريال
- أما بالنسبة لصافي الدخل الشهري فيصل إلى 10 ألاف ريال سعودي، ويتم تقسيط ضريبة القيمة المضافة.
موصفات سيارة تويوتا لأند كروز 2022
- تزود السيارة بمحرك تصل سعته إلى5700 سي سي ذو 5.7 لتر، وبقوة الأحصنة تبلغ حوالي 409 حصان.
- تحتوي على قوة عزم دوران يبلغ حوالي 650 نيوتن لكل متر، ويوجد أيضًا بالسيارة يجنوط رياضي ذات مقاس يبدأ من 17 حتى 20 بوصة.
- تتميز السيارة بخاصية الدخول الذكي وكذلك تقنية منع انغلاق الفرامل.
- مزودة السيارة بسياري يصل طوله إلى 186 متر، وأيضًا السيارة وزنها خفيف للغاية تمكن السيارة من المشي في كافة الطرق المزدحمة والضيقة بكل سهولة.
- السيارة بها كافة وسائلة الأمن والسلامة، كما يوجد بها أيضًا جميع المظاهر المتعلقة بأنواع السيارة المتنوعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل الآن سيارة تويوتا لأند كروزر2022 … اقوي وافضل عروض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل على 5سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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