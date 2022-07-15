احصل الآن سيارة تويوتا لأند كروزر2022 ... اقوي وافضل عروض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل على 5سنوات

سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 ،تعد سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 الحديثة من أهم السيارات كبيرة المساحة وأحدثها التي قامت الشركة اليابانية شركة تويوتا بإطلاقها مؤخرًا، كما أن السيارة لها شهرة واسعة في جميع الأسواق العالمية لتجارة السيارات لذلك أصبحت الشركة اليابانية تستولى على أعلى المراكز العالمية في مجال صناعة السيارات وأصبحت ذات مكانة مرتفعة في جميع الأسواق، وأعلنت تلك الشركة عن سيارة تويوتا الجديدة بأفضل المواصفات والمزايا وبالتقسيط، وسوف نتحدث عن أهم عروض شركة عبد اللطيف جميل لسيارة تويوتا لأند كروزر 2022 في السطور التالية.

سيارة تويوتا لأند كروزر 2022

عروض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل

أطلقت شركة عبد اللطيف جميل عروض كثيرة ورائعة من أهم تلك العروض عروض سيارة تويوتا لأند كروزر الحديثة بأرخص الأسعار وأقلها في كافة أسواق المملكة العربية السعودية، والآن سوف نتعرف في على أهم أسعار سيارة تويوتا لأند كروزر الجديدة في الأتي:ـ

توجد السيارة في سوق المملكة العربية السعودية بأقل الأسعار فسعر السيارة يصل إلى 226,400 ريال خلال 5 سنوات

وتم دفع ثمن السيارة على دفعات شهرية تبلغ حوالي 900 ريال

الدفعة الأولى تصل إلى 187,207 ريال

ودفعة التملك أو الدفعة الأخيرة تصل إلى 104,144 ريال سعودي

بنسبة شهرية تبلغ حوالي 24%، ومصاريف الإصدار تبلغ حوالي 732 ريال

أما بالنسبة لصافي الدخل الشهري فيصل إلى 10 ألاف ريال سعودي، ويتم تقسيط ضريبة القيمة المضافة.

موصفات سيارة تويوتا لأند كروز 2022