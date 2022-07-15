نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارة سوزوكي موديل 2023 بالتقسيط..أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي 2023 لأكثر من فئة بدون مقدم بمواصفات ومميزات عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي 2023 لأكثر من فئة بدون مقدم بمواصفات ومميزات عالمية، أصبحت عروض سيارات سوزوكي من شركة عبد اللطيف جميل من أبرز عروض السيارات في المملكة العربية السعودية والعالم بأكمله، حيث تم وضع عرض سيارات سوزوكي في هذا الشهر الجاري، قام بالإعلان عن تلك العروض من خلال الصفحة الخاصة بشركة عبد اللطيف جميل وأيضًا تم الإعلان عنها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص تويتر، هناك أيضًا الكثير من العروض التي تتلاءم مع جميع ظروف المواطنين، وسوف نقدم في هذا الموضوع أهم وأبرز عروض شركة عبد اللطيف جميل.

أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي 2023

أطلقت شركة عبد اللطيف جميل العديد من عروض كثيرة على السيارات في شهر يونيو الجاري، وكانت سيارة سوزوكي من ضمن تلك السيارات التي انضمت للعروض شركة عبد اللطيف جميل، كما تم العرض عن سيارات سوزوكي نسبةً لأنها تتناسب مع جميع العملاء من حيث إمكانيتها العالية وأسعارها المنخفضة، وسوف نقدم بعض تلك العروض في السطور القادمة.

عرض تقسيط سيارة سوزوكي ارتيجا 2023 GL 1.6

يتم سداد ثمن السيارة على 5 سنوات، يتم دفع قسط شهري حوالي 1.352 ريال سعودي، هذه السيارة تحصل على قوتها عبر محرك من 4 أسطوانات وسعته تصل إلى1500 سي سي يحتوي هذا المحرك على قوة عزم دوران تصل إلى 138 نيوتن متر، تمتلك السيارة قير كهربي يعمل بأربعة سرعات وتمتلك قير أخر ولكنه يعمل يدويًا ومزود بخمسة سرعات ذلك إلى جانب خاصية السحب الأمامي وتبدأ سرعته من صفر حتى 100 كيلو متر.

عرض تقسيط سيارات سوزوكي 2023 من عروض عبد اللطيف جميل

يوجد العديد من فئات سيارة سوزوكي داخل العرض فمن ضمنها:ـ

سوزوكي فيتارا 2023 GLX 1.6

فتبلغ قيمة القسط الشهري لها حوالي 1.626 ريال سعودي.

كما يتم سداد مبلغ السيارة على 60 شهر.

سيارة سوزوكي جيمني 2023 GL 1.6

فتلك السيارة قسطها يصل إلى 1.751 ريال سعودي .

ويتم تقسم تلك الأقساط على 60 شهر.

سيارة سوزوكي بالينو 2023 GLX 1.6