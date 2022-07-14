نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة تويوتا رخيصه السعودية بأرخص ثمن سيارة قوية ذات جودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تويوتا رخيصه السعودية، لمن يبحث عن سيارات مستعملة رخيصة الثمن لم تعد تلك مهمة شاقة، يمكنك الأن التصفح عبر مواقع الأنترنت وأختيار أفضل أنواع السيارات المستعملة المعروضة والتواصل مع مالك السيارة بشكل مباشر، واختيار أفضل العروض من مكانك بالمنزل، لذلك لو كنت مهتم بشراء سيارة مستعملة داخل المملكة العربية السعودية وتناسب دول الخليج خاصة الطقس الحار ودرجات الحرارة المرتفعة والطرق الصحراوية فيكون الأختيار المفضل هو سيارة تويوتا، ولكن مع ارتقاع سعر السيارات الجديدة قدمنا لكم فرصة للتسوق بحراج المملكة لعرض سيارات رخيصه مستعملة تويوتا السعودية، سيارة اقتصادية إعتمادية غير مكلفة المفضلة لمن يعمل داخل المملكة براتب منخفض ويحتاج إلى سيارة قوية ذات جودة بسعر منخفض.

سيارات مستعملة تويوتا رخيصه السعودية

تعتبر سيارات تويوتا من أفضل أنواع السيارات المنتشرة في المملكة، ويرجع ذلك إلى أنها رمز من رموز السيارات القوية الأكثر شعبية في دول العالم وليس بالخليج فقط، فتنتشر صناعة سيارات تويوتا في تركيا وجنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة وغيرها من الدول، لذا تعرض بكثرة سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية للبيع.

سيارة مستعملة تويوتا باللون الأسود كورولا

سيارة تويوتا كورولا طراز 2009 عداد ممشى يبلغ نحو 300 ألف كيلو متر، لون السيارة الخارجي أسود لامع، دهان السيارة الخارجي بدون خدوش أو حوادث، نوع دفع السيارة العجلات دفع أمامي قيادة، مواصفات السيارة الإقليمية خليجية.

مرايات السيارة كهربائية الحركة الزجاج اوتوماتيك. جنوط السيارة من مصنوعة من الحديد. كشافات مصابيح أمامية هالوجين. نوافذ السيارة يدوية أمامية وخلفية يدوية الحركة. سيارة مستعملة تويوتا كورولا إصدار 2009 تبلغ قيمتها 10 الآلاف ريال سعودي.

مستعمل كورولا موديل 2013 سيارة باللون الأبيض

في مدينة الرياض سيارة بنوع قير اوتوماتيك ناقل الحركة من المحرك للسيارة بجودة عالية، زجاج السيارة كهربائي، مكيف مثلج هواء بارد، شاصية ارباق سليم بدي بحالة ممتازة كما في الصورة، سيارة وكالة، تحتوي السيارة على استمارة فحص جديدة.