نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة تويوتا رخيصه السعودية بأرخص ثمن سيارة قوية ذات جودة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تويوتا رخيصه السعودية، لمن يبحث عن سيارات مستعملة رخيصة الثمن لم تعد تلك مهمة شاقة، يمكنك الأن التصفح عبر مواقع الأنترنت وأختيار أفضل أنواع السيارات المستعملة المعروضة والتواصل مع مالك السيارة بشكل مباشر، واختيار أفضل العروض من مكانك بالمنزل، لذلك لو كنت مهتم بشراء سيارة مستعملة داخل المملكة العربية السعودية وتناسب دول الخليج خاصة الطقس الحار ودرجات الحرارة المرتفعة والطرق الصحراوية فيكون الأختيار المفضل هو سيارة تويوتا، ولكن مع ارتقاع سعر السيارات الجديدة قدمنا لكم فرصة للتسوق بحراج المملكة لعرض سيارات رخيصه مستعملة تويوتا السعودية، سيارة اقتصادية إعتمادية غير مكلفة المفضلة لمن يعمل داخل المملكة براتب منخفض ويحتاج إلى سيارة قوية ذات جودة بسعر منخفض.
سيارات مستعملة تويوتا رخيصه السعودية
تعتبر سيارات تويوتا من أفضل أنواع السيارات المنتشرة في المملكة، ويرجع ذلك إلى أنها رمز من رموز السيارات القوية الأكثر شعبية في دول العالم وليس بالخليج فقط، فتنتشر صناعة سيارات تويوتا في تركيا وجنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة وغيرها من الدول، لذا تعرض بكثرة سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية للبيع.
سيارة مستعملة تويوتا باللون الأسود كورولا
سيارة تويوتا كورولا طراز 2009 عداد ممشى يبلغ نحو 300 ألف كيلو متر، لون السيارة الخارجي أسود لامع، دهان السيارة الخارجي بدون خدوش أو حوادث، نوع دفع السيارة العجلات دفع أمامي قيادة، مواصفات السيارة الإقليمية خليجية.
- مرايات السيارة كهربائية الحركة الزجاج اوتوماتيك.
- جنوط السيارة من مصنوعة من الحديد.
- كشافات مصابيح أمامية هالوجين.
- نوافذ السيارة يدوية أمامية وخلفية يدوية الحركة.
- سيارة مستعملة تويوتا كورولا إصدار 2009 تبلغ قيمتها 10 الآلاف ريال سعودي.
مستعمل كورولا موديل 2013 سيارة باللون الأبيض
في مدينة الرياض سيارة بنوع قير اوتوماتيك ناقل الحركة من المحرك للسيارة بجودة عالية، زجاج السيارة كهربائي، مكيف مثلج هواء بارد، شاصية ارباق سليم بدي بحالة ممتازة كما في الصورة، سيارة وكالة، تحتوي السيارة على استمارة فحص جديدة.
- وقود محرك السيارة يعمل بأستخدام البنزين.
- نظام الأمان خاص بالفرامل مانعة الانغلاق.
- كما أن السيارة تحتوي على مساعد فرامل بميزة BA.
- كما أن السيارة تحتوي على توزيع قوة الفرامل إلكتروني.
- تتضمن السيارة على ميزة أحزمة الأمان للسائق والراكب.
- وبالنسبة لسعر السيارة تويوتا كورولا 2013 تبلغ 15 ألف ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة تويوتا رخيصه السعودية بأرخص ثمن سيارة قوية ذات جودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.