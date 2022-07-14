نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الجبارة.. تويوتا كورولا كروس 2022 سيارة الدفع الرباعي الجديدة اقوى واسرع سيارة على الطريق بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي
السيارة الجبارة.. تويوتا كورولا كروس 2022 سيارة الدفع الرباعي ، شركة تويوتا لصناعة السيارات تسعى دائماً للمنافسة الكبيرة بين الشركات الأخرى التي تقوم بصناعة سيارات الدفع الرباعي، حيث تم إطلاق سيارتها الجديدة تويوتا كورولا كرس 2022 سيارة الدفع الرباعي التي تنافس عدد كبير من السيارات واسم السيارة يوحي بأنها مرتبطة بسيارة السيدان والهاتشباك المدمجة وتأتي السيارة بتصميم داخلي وخارجي متميز جداً بجانب مواصفات السيارة المثالية التي تكون مطلب لكل شخص.
السيارة الجبارة.. تويوتا كورولا كروس 2022 سيارة الدفع الرباعي
هناك العديد من الأشخاص المحبين لشراء سيارات suv وبدئوا بالبحث عن سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 التي متاح الحصول عليه الآن في سوق السيارات السعودي ومن مواصفات السيارة الآتي:
- السيارة تعتمد على محرك قوي جداً عالي الأداء تبلغ سعة 1800 سي سي يقوم بتوليد قوة 122 حصان وقوة عزم الدوران 305 نيوتن متر.
- الموتور متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT بالإضافة إلى أن سعة خزان الوقود تصل إلى 36 لتر وتستهلك معد 5 لتر كل 100 كيلو متر.
- تحتوي السيارة على نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.
- السيارة متوفرة بنظام المكابح المانعة للانزلاق التي تحافظ على ثبات السيارة.
- مزودة بخاصية مراقبة ضغط الهواء بالإطارات.
- بها أنظمة مثبت وتحديد سرعة ووسائد هوائية أمامية للسائق والركاب.
- يوجد بها أنظمة تكنولوجيا وترفيه مثل شاشة المعلومات الترفيهية بقياس 8 إنش.
- شاشات عدادات رقمية بقياس 4.2 أو 7 إنشات تدعم آبل كاربلاي وشاشة ال سي دي خلفية للركاب بالمقاعد الخلفية ونظام صوتي مكون من 6 سماعات.
- المساحة الداخلية للسيارة تتسع إلى 5 أفراد يوجد بها صفان من المقاعد.
- يكون الصف الخلفي الأكثر اتساع ويساعد على توفير مساحة كبيرة للأرجل للبالغين.
- بها مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج وشاحن لاسلكي وراديو فضائي.
سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 في مصر والسعودية
بعد أن استعراضنا مواصفات السيارة لا بد من أن يخطر في الأذهان التعرف على سعر السيارة سواء بسوق السيارات السعودي أو المصري، وفي تلك الصدد يجب أن نذكر سعر سيارة تويوتا كورولا كروي في السعودية التي يصل لحوالي 84 ألف ريال سعودي للفئة الأولى منها، بينما يبدأ سعر السيارة من 349 ألف جنية مصري حتى 414 ألف جنية مصري.
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