نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتنازل بدون مقابل لظروف السفر .. سيارات مستعملة موديلات متنوعة بأقساط مريحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة موديلات متنوعة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر ولأسباب أخرى، توفرت اليوم عدة عروض سيارات للتقبيل لأسباب متنوعة منها البعثات الخارجية أو الرغبة في التحصل على تمويل، السيارة الأولى للتنازل لغرض السفر وهي تويوتا كورولا xli 2022 طالع عدادها 30200 كم، السيارة على الشرط من الصدام للصدام بها حماية نانو سيراميك بالكامل إلى جانب تلبيس نايلون للمقاعد، الماكينة 3 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تولد قوة تعادل 119 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات الرئيسية: دخول السيارة بالريموت، إكسسوارات كروم، مكيف يدوي، مقاعد مخمل، نوافذ كهربائية، بلوتوث، شاشة ترفيه، أبل كار بلاي، تحكم دريكسون، جنوط 15 انش، حساسات خلفيه. السيارة متوفرة للتقبيل لظروف السفر بدون مقابل عن طريق عبداللطيف جميل، قيمة القسط الشهري 1888 ريال على 5 سنوات تم سداد منها 8 أقساط ومتبقي 52 قسط + دفعة أخيرة 23 ألف ريال.

سيارات للتنازل بدون مقابل لظروف السفر

تتوفر سيارة هيونداي اكسنت 2021 طالع عدادها 66000 كم للتقبيل بسبب بعثة إلى خارج المملكة، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 1400 سي سي تولد قوة تعادل 100 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات الرئيسية: زجاج كهرباء، فتح السيارة باستخدام الريموت، نظام حماية ضد السرقة، إمكانية التحكم من خلال عجلة القيادة متعددة الاغراض، حساس لقياس ضغط الكفرات، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل. السيارة بحالة الوكالة متوفرة بمدينة الرياض والتنازل لظروف السفر فقط، قيمة القسط الشهري 1000 ريال على 5 سنوات مدفوع منها 13 قسط ومتبقي 3 سنوات و 11 شهر + 20 ألف ريال دفعة تملك.

سيارات مستعملة للتقبيل بأقساط مريحة

تتوفر للتقبيل سيارة ام جي gt 2022 طالع عدادها ستة آلاف كم، محرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو 172 حصان والقير اوتوماتيك. تم تركيب بكج كامل حماية للسيارة يتضمن نانو سيراميك من الخارج والداخل + حماية مقابض وأطراف أبواب + حماية شمعات + عزل حراري بكامل السيارة. تتميز بمقاعد جلد بلونين، شاشة ملاحة كبيرة (ابل كار بلاي واندرويد اوتو)، فتحة سقف، طقم كفرات من شركة ميشلين، تثبيت السرعة، رادار تنبيه اصطدام امامي، كاميرات محيطية اربعة جهات، اوتو هولد، زر للبريك، قير دبل كلتش من 7 سرعات، حساسات خلفية. السيارة للتنازل تقسيط عن طريق شركة تأجير الوكيل المعتمد لسيارات ام جي، تم سداد دفعة أولي بقيمة 6000 ريال و3 اقساط من أصل 60.

توفرت للتنازل سيارة دودج تشارجر 2019 بوليسي اصدار وحيد بمواصفات خاصة طالع عدادها 71 ألف كم، محرك 6 سلندر 3600 سي سي يولد قوة 300 حصان والقير أوتوماتيك، تم إضافات تظليل من لومار + حماية شماعات أمامية + داخلية أسود من القماش الفاخر. المواصفات الرئيسية: نظام تثبيت سرعة، نظام تبريد + تدفئة المقاعد، فتح السيارة بالريموت، تشغيل بصمه، أبل كار بلاي + أندرويد أوتو، شاشة ترفيه، أوامر صوتية، قرص صلب، بلوتوث، نظام ذاكرة للمقاعد، تحكم مقود، تشغيل السيارة عن بعد، شاشة عدادات، فرامل مانعة للانغلاق، فتحة سقف، أنوار نهارية + أنوار ضبابية، مكيف متعدد المناطق، نظام المساعدة في المرتفعات. السيارة للتقبيل بدون رسوم وقيمة القسط الشهري 2185 ريال على 60 شهر مدفوع منها 19 قسط.