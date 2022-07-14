سيارات مستعمل رخيصة بالسعودية أرخص سعر للسيارات القوية عروض مميزة

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عمر شويل - جدة سيارات مستعمل رخيصه سعودية، الكثير من السيارات المستعملة معروضة حاليا بأسعار مخفضة للبيع وحالتها العامة جيدة جدا تناسب الطرق الوعرة والصحراوية، وسيارات سيدان بموديلات مختلفة إقتصادية في الاستهلاك، سنعرض لكم سيارات للبيع من أرخص سيارات مستعمل بالسعودية إلى المتوسط السعر، وبالنسبة للجودة فسوف نوضح لكم تفاصيل كل سيارة على حدى من عيوب إلى مميزات، اختاروا ما يناسبكم من سيارات مستعمل رخيصه سعودية، فيمكنك عن طريق حراج المستعملة في المملكة تصفح أنواع مختلفة من السيارات القوية والإقتصادية على الطريق.

سيارات مستعمل رخيصه سعودية

سنبدأ معكم بعروض اليوم من سيارات مستعملة في الرياض ماركة تويوتا بسعر أقل من 10000 ريال سعودي، حيث تمتاز سيارات تويوتا مستعملة بأن سعرها منخفض واقتصادية موفرة لدى مالكها، لا تحتاج كل فترة إلى صيانة، لذا لو كنت بحاجة إلى سيارة قوية وموفرة اختار ما بين سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية.

مستعمل سيارة تويوتا كورولا باللون الأبيض

تويوتا من السيارات القوية خاصة كورولا، السيارة المعروضة تويوتا كورولا طراز 2007، تحتوي السيارة على عداد ممشى أو شاشة قراءة الأميال المقطوعة بنحو 160 ألف كيلو متر، مكان السيارة في نجران بالمملكة.

الدهان الخارجي للسيارة أبيض. مزايا كثيرة بالسيارة منها تحتوي على مدخل AUX. تحتوي السيارة على مشغل أقراص ليزرية سي دي. مكيف هواء تبريد يدوي التحكم. من مزايا الأمان إنذار مانع السرقة يعمل جيداً. أحزمة أمان للسائق أمامي فقط والراكب الأمامي. مساعد فرامل من نوعية BA. سعر السيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2007 بقيمة 8 الألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري طراز 2003 مستعملة

الموديلات المستعملة لتويوتا أغلبها من سيارات قوية، سبب البيع لعدم الحاجة لها، معنا سيارة تويوتا موديل 2003، قير عادي ناقل حركة الموتور لباقي أجزاء السيارة، وقود محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين.