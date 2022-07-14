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عمر شويل - جدة شانجان CS35 بلس 2022 المواصفات والأسعار والصور ، تقدم شركة المجدوع للسيارات وكيل علامة شنجان في المملكة العربية السعودية ، سيارتها الفخمة و الجديدة كليا الشكل الجديد من شنجان سي اس 35 بلس ، النسخة البلص من شنجان المحدثة suv بمواصفات قوية وشكل خارجي جذاب خصوصاً علي مستوي الواجهة الأمامية والتصميمات الخارجية ، لتنافس أربعة من أهم السيارات في المملكة ، فضلا عن ذلك فهي تقدم في أسواق المملكة بثللاث فئات رئيسية تتراوح أسعارها بين 55745 ريال و حتي 66025 ريالات لأعلي فئة منها ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض أهم مزايا وعيوب +Shangan CS35 ، وفئات السيارة وأسعارها في مصر والسعودية ، وخصائصها بالكامل فتابعوا معنا. شانجان CS35 بلس 2022 المواصفات والأسعار والصور مجموعة المجدوعي للسيارات هي الوكيل لعلامة شنجان بالمملكة ، والتي تقدم سيارة شنجان +cs35 بثلاث طرازات هم : فئة ترند ، بتسعير 55 ألف و 745 ر.س. أما الفئة الثانية ، فهي طراز سمارة بتسعير 60.755 ألف ر.س sar. وأخيراً الأخت الأعلي تجهيزاً شنجان ليمتد وسعرها : 66 ألف و 25 ريالات فقط. أما سعر شانجان 35 cs بلس بمصر فتقدم بـ أسعار تبدأ من 430 ألف جنيه ، و جي بي أوتو هو وكيل شانجان المصري. مزيا السيارة changan 35 plus مودل 2022 المواصفات والأسعار والصور سيارة شانجان سي اس 35 بلس هي سيارة كروس أوفر مدمج بقدرات ومزايا عصرية.

تقدم شنجان باكيج مواصفات قوية وباقات سعر تنافسية.

سيارة شانجان 35 cs بلس تعتبر أيقونة سيارات الموزع غبور في السوق المصرية.

شانجان cs 35 plus تأتي بمحرك تربيني قوي سعة 1400 سي سي ( 1.4 ) لترات بقوة 160 حصان.

تغير كامل في الشكل الخارجي مع محرك أقوي ، وتفاصيل مختلفة.

شانجان cs 35 plus موديل 2022 تنافس نيسان كيكس وهافال اتش 2 وكيا سانتوس. مواصفات سيارة شانجان cs 35 plus والصور تقدم شركة شنجان طفرة في صناعة السيارات بأيفقونتها شنجان CS 35 plus وتنافس سيارات مثل دونج فينج فينوتشيا الجديدة : شانجان الصينية في السوق المصرية وأسواق الخليج تعرف بأنها رائدة الجيل الجديد بمواصفات القوة :

موتور تشانجان الفيس ليفت 4 سلندر 1400 سى سي تيربو ، 260 نيوتن متر / ثلاث ألاف لفة بالدقيقية.

الشانجان الكروس اوفر بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.

تعمل بوقود 95 ونظام الجر أمامي. التجهيزات ومواصفات الداخلية تحديث شنجان علي المستوى الداخلي شمل مميزات مثل : زر تشغيل المحرك لسيارات شنجان بدون مفتاح.

مع ميزة الفتح والغلق بدون مفتاح.

مع العلم أن ارتفاع عن الأرض قدرها 180 ملل.

تتميز بفتحات التكييف للمقاعد الخلفية مع الأمامية.

أيضاً تتوافر بها زراع ناقل الحركة من الجلد.

يضم التصميم الداخلي دواسات خاصة بالسيارة.

كذلك توفر إمكانية طي الكنبة الخلفية.

إضافة لذلك ، يوجد بها مسند يد خلفي

أيضاً تأتي بلوحة عدادات رقمية / أو عادية حسب لفئة الموزع المحلي

قفل مركزي وزجاج كهربائي.

شاشة عرض معلومات ومجموعة سماعات. وتعتبر شنجان سي اس 35 بلس بديل مناسب لسيارة تويوتا راف 4 2022 الجديدة. المواصفات الخارجية شانجان CS35 بلس 2022 شانجان cs بلس موديل 22 تأتي بمجموعة مميزات خارجية مثل : مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED ليد. كذلك تحظي بأضواء نهارية ليد LED . فضلاً عن مرايات جانبية كهربائية. أيضاً بها شبك أمامي لونين في فئة شانجان cs 35 plus ليمتد. وتقدم شنجان cs35+ الجديدة باكيج ينافس سيارة مثل جيلي اوكافانجو 2022 في أسواق الشرق الأوسط. السلامة والأمان في سيارة شانجان cs 35 plus موديل 2022 تقدم سيارة شانجان cs 35 plus في المعارض المصرية بمواصفات أمان متميزة : نظام فرامل ABS. و نظام توزيع قوة الفرامل EBD. إضافة إلي ، التحكم في الثبات الإلكتروني ESP. بالإضافة إلي ، منظومة مراقبة الجر TCS. وميزة الفرامل اليدوية الكهربية EPB. بخلاف نظام الحماية ضد السرقة ، وتثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX. فضلاً عن ، منظومة الوسائد الهوائية التي لا تقل عن عدد 2. أبعاد السيارة شانجان cs35 بلس موديل 22 طول قاعدة العجلات : 2600 مم.

ثم ، العرض الكلي : 1825 مم.

ويأتي ، الطول الإجمالي : 4330 ملم.

كذلك ، إرتفاع السيارة : 1660 ملم.

خلوص السيارة الأرضي 180 مللي ” 18 سنتي متر “.

أضافة إلي ، مساحة الصندوق الخلفي : 403 لتر.

فضلاً عن ، مساحة خزان الوقود 53 ليتر.

بالإضافة إلي ، جنوط بقياس 17 إنش ” بوصة “.

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