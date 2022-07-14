نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا كامري 2023 الجديدة واسعار سيارة تويوتا الجديدة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا كامري 2023 ، سيارة السيدان الجديدة التي تنتشر انتشار كبير في المملكة العربية السعودية، حيث أنه سيتم تقديم السيارة من خلال الوكيل الحصري لها والرسمي أيضاً “عبد اللطيف جميل” وهذا بسبب أن السيارة اقتصادية في استهلاكها للوقود بالإضافة إلى مقصورتها الداخلية المريحة وسعرها الجيد وفي تلك المقالة سنتحدث عن السيارة باستفاضة وعن متى تنزل الكامري 2023 بالإضافة إلى سعرها المميز وداخليتها فتابعونا

مواصفات تويوتا كامري 2023

محركات تويوتا تتميز بأنها اقتصادية في الوقود. كما أن سيارة Toyota Camry 2023 بها ثلاثة أنواع من المحركات وهم :-

المحرك الأول : سعة 2.5 لتر. كما ينتج 178 حصان. كذلك أقصى عزم للدوران 363 نيوتن لكل متر. السيارة تستهلك وقود 7.5 لتر لكل 100 كم. معدل تسارع السيارة 9.3 لكي تصل لسرعة 100 كم من الثبات. سرعة السيارة القصوى 195 كم في الساعة.

المحرك الثاني : سعة 3.5 لتر. كما ينتج 298 حصان في Toyota Camry . كذلك أقصى عزم للدوران 363 نيوتن لكل متر. السيارة تستهلك وقود 7.8 لتر لكل 100 كم. معدل تسارع السيارة 6.3 لكي تصل لسرعة 100 كم من الثبات. سرعة السيارة القصوى 235 كم في الساعة.

المحرك الثالث : سعة 2.5 لتر. كما ينتج 208 حصان. كذلك أقصى عزم للدوران 202 نيوتن لكل متر. السيارة تستهلك وقود 4 لتر لكل 100 كم. معدل تسارع السيارة 9.3 لكي تصل لسرعة 100 كم من الثبات. سرعة السيارة القصوى 202 كم في الساعة.



وفي الفقرات التالية سوف نستعرض معكم مواصفات تويوتا كامري 2023 من حيث الداخلية للسيارة والخارجية لها كما سنستعرض مميزات الأمن والسلامة.

ما هي مميزات تويوتا كامري 2023 ؟

سيارة Toyota Camry 2023 تمتلك مجموعة قياسية من أنظمة السلامة ومساعدة السائق. كما أن سيارة تويوتا لها تاريخ جدير بالثقة وقيمة إعادة البيع. والسيارة بها اختيار مجموعة نقل الحركة صاحبة لأربع اسطوانات أو الـV6. كما أن مواصفات تويوتا كامري 2023 أن بها قيادة مريحة توفر الكثير من متع القيادة. والسيارة الآن تتوفر بخاصية الدفع الرباعي.

وسائل الأمان في تويوتا كامري 2023

سيارة toyota camry تحتوي على العديد من مميزات السلامة والأمان. ومنها وسائد هوائية للسائق وللمقعد الأمامي. بالإضافة إلى وسائد جانبية وحساسات ركن أمامية وخلفية. وكذلك نظام AEB وتحذير مغادرة المسار ونظام تثبيت السرعة التكيفي. وأخيراً كاميرا خلفية ومراقبة إشارات المرور.

كما أن من مواصفات تويوتا كامري 2023 أنها توفر الكثير من التجهيزات الداخلية والخارجية القياسية. مثل عجلات قياس 17 و18 بوصة. كما أن المصابيح الأمامية LED ومقعد السائق يقبل التعديل كهربائياً. كذلك أن السيارة بها تحكم آلي بالمناخ ثنائي المنطقة. شاشة لمس بمقاس 7 بوصات. بالإضافة إلى مقاعد خلفية تقبل الطي بنسبة 40/60. كما أن بها Apple CarPlay و Android Auto للهواتف الذكية وغيرها من المميزات في سيارة Toyota Camry 2023.

ما هو سعر Toyota Camry 2023 في السعودية ؟

سيارات Toyota Camry 2023 تتميز بأكثر من فئة وهم بأسعارهم :