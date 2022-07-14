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سيارات أقل من 7 ألاف ريال في جدة ،نشهد أن من أكبر المُدن التي تبحث عن سيارات مستعملة في السعودية هي مدينة جدة لأعتبارها من أكبر مدن المملكة، وتعد من أكثر المدن التي يتسع فيها أنشطة بيع وشراء السيارات المستعملة، ومن هذا الصدد نعرض مجموعة متنوعة من السيارات المستعملة في جدة أقل من ٧٠٠٠ ريال بحالات جيدة وممتازة مع ذكر مواصفات كل سيارة وعداد الممشى وسعرها بالتفصيل. سيارات أقل من 7 ألاف ريال في جدة جيلي جي اس ٦ موديل ٢٠١٤ مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم تناسب العائلات، تعمل على محرك تصل سعته اللترية إلى ١٥٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات خماسي السرعات، تنتج قوة ١١٥ حصان وعزم دوران ١٣٦ نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة بحرة.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة في الهيكل ناتج عن الاستعمال، أعيد دهانها حزئيا.

سعر جيلي GC 6 مستعملة في جدة بـ ٦ ألاف ريال. نيسان تيدان موديل ٢٠٠٧ مستعملة سيارة هاتشباك صغير تعمل على محرك سعته ١٦٠٠ سي سي والناقل الحركي الخاص بها يدوي بـ ٤ سلندر و ٥ سرعات، تنتج مولد ١٢٥ حصان وقوة عزم دوران ١٤٥ نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة البلد.

السيارة بحالة جيدة، في الهيكل بعض العيوب والتلف الناتج عن الاستهلاك.

تحتوي مكيف، راديو، بلوتوث، ام بي ثري، مدخل يو اس بي، وسائد هوائية، أنظمة حماية، مشغل أقراص.

سعر نيسان تيدا مستعملة في جدة ٦٥٠٠ ريال. بي أم دبليو X5 موديل ٢٠٠٠ مستعملة سيارة دفع رباعي ضخمة وعائلية تناسب العائلات الكبيرة، محركها يسع ٤٤٠٠ سي سي و٤٥٠ حصان وعزم دوران ٦٥٠ نيوتن. متر ناقل الحركة أوتوماتيك بـ ٨ سلندر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة ٢٠٠ ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة بدون خوادث، الدهان أصلي.

تحتوي على فتحة سقف، سنتر لوك، مكيف، مثبت سرعة، حساسات ركن، مرايات كهربائية، أضوية ال اي دي، وسائد هوائية، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري.

سعر ام بي ام دبليو X5 مستعملة في جدة بـ ٦ ألاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات أقل من 7 ألاف ريال في جدة مستعملة بحالات جيدة وممتازة للبيع - ثقفني

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