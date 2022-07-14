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عمر شويل - جدة تخفيض جديد في سعر شانجان ايدو ترند 2021 يصل إلى 16 بالمائة والسعر شامل الضريبة، نتناول اليوم أحد العروض الجديدة والتي انطلقت بمناسبة تخفيضات عيد الأضحى، وهو عرض خاص من المجدزعي للسيارات على فئة ترند من سيارة Changan Eado موديل 2021. تعد فئة تريند هي الأولى والأساسية ضمن الفئات الثلاثة التي طرحتها شانجان من طراز ايدو 2021، حيث تليها فئتين هما سمارت وليمتد بنفس المحرك الاقتصادي مع تجهيزات إضافية. إليكم أبرز مواصفات شانجان ايدو تريند موديل 2021 وسعرها الآن بوكالة المجدوعي للسيارات، مع خصم جديد يصل إلى 16% من سعرها الأصلي في السعودية.

سعر شانجان ايدو ترند 2021

تمتلك جميع فئات Changan Eado موديل 2021 محرك اقتصادي يمشيك مسافة 15.9 كيلو متر لكل لتر بتقييم ممتاز، ولكن يرجع التفاوت في الأسعار بين الفئات الثلاث بالطبع إلى التجهيزات الإضافية. المحرك رباعي الاسطوانات يعمل بنظام الدفع الامامي للعجلات سعته 1600 سي سي ولديه قدرة حصانية تعادل قوة 126 حصان،أما ناقل الحركة فهو أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات متنوعة.

يبلغ سعر فئة تريند من شانجان ايدو 2021 الآن لدى المجدوعي 47 ألف و400 ريال شامل الضريبة، وذلك بدلا من 56 ألف و235 ضمن تخفيضات السيارات بمناسبة عيد الأضحى. أما فئة سمارت فقد وصل سعرها الآن إلى حوالي 50 ألف وربعمائة ريال بزيادة ثلاثة آلاف عن فئة ترند، بينما بلغ سعر Changan Eado ليمتد موديل 2021 حوالي 58 ألف وربعمائة ريال، وذلك بزيادة تصل إلى 8 آلاف عن فئة سمارت و11 ألف عن شانجان ايدو تريند 2021.

عروض شانجان 2021 المجدوعي

تأتي Changan Eado trend 2021 مدعومة بشبك امامي ضخم من الكروم على الهيكل الخارجي للسيارة، وتتميز تلك الفئة بحساسات خلفية للمساعدة على الركن، إضاءات هالوجين، جنوط مقاس 16 انش، عدد 2 وسائد هوائيه، نوافذ كهربائية، مكيف يدوي. كما تأتي فئة تريند مزودة بحساس لمراقبة ضغط الإطارات، نظام تثبيت سرعة، عجلة قيادة متعدةة الاغراض للتحكم في تشغيل البلوتوث والاوامرالصوتية، 6 مكبرات للصوت، دخول ذكي بالريموت، تشغيل المحرك بدون مفتاح، سنترلوك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي وغيرها من التجهيزات الموجودة في فئة ترند من سيارة شانجان ايدو موديل 2021.