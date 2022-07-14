نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الاسطورة وصلت البلاد..سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار ولا في الخيال في المقال التالي

سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، من أكثر السيارة المميزة المتواجدة حاليًا في الأسواق المصرية والسعودية هي سيارة كيا سبورتاج 2022، التي تم تطويرها وتحديث فئتها القديمة للحصول على سيارة فاخرة رياضية في غاية التميز، للسيارة الكثير من المواصفات المميزة من نوعها والتي قد لا تجدها في العديد من السيارة المنافسة، كما أن للسيارة سعر مميز نظرًا لمميزاتها العديدة. سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 سوف نقدم لكم العديد من مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج بمواصفات ومميزات عاليه مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 تحتوى السيارة على الكثير والكثير من المواصفات التي تجعل منها سيارة ميزات بالنسبة للكثير، وبالرغم من سعرها المرتفع إلا أنها مطلب الشباب والعديد من الرجال يرغبون في امتلاكها.

السيارة ذات تصميم رياضي لافت للأنظار.

بالرغم من كون السيارة أقل من منافسيها في المساحة المخصصة للتخزين إلا أن السيارة تحتوي على العديد من الأماكن التي يمكنك التخزين بها.

السيارة ذات ميزة المفتاح الذكى.

مقاعد السيارة مصنوعة بشكل يساعد في الشعور بالراحة حتى عند السفر لمسافات بعيدة.

جودة المواد والخامات المصنوعة منها السيارة عالية.

تنوع أنظمة الأمان بالسيارة، كما أنها تحتوى على نظام أمان لمقاعد الأطفال بداخلها.

جميع قطع غيار السيارة متوفرة فى الأسواق ويمكن الحصول عليها بسهولة وبسعر مميز. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 السيارة لديها أكثر المواصفات المميزة التي قد يحتاج لها أي سائق سيارة، كما أنها ذات أربع أنواع محركات يمكنك الاختيار الأفضل من ضمنهم.

طول السيارة يصل لحوالي 183.5 بوصة.

عرض السيارة يصل لحوالي 73.4 بوصة.

أما عن أرتفاع السيارة فهو حوالى 65 بوصة.

تأتي قاعدة عجلات السيارة بطول يبلغ 108.4 بوصة.

الاختيار الأول لمحرك السيارة يأتي ذو شاحن توربيني.

الاختيار الثاني لمحرك السيارة بسعة 2 لتر وقوة 183 حصان.

الاختيار الثالث محرك بنزين يعمل بنظام E Handling هجين.

الاختيار الرابع لمحرك السيارة plug in hybrid هجين. سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 يختلف سعر السيارة عن دولة لأخر، أما عن سعرها في جمهورية مصر العربية والسعودية فهو:

يتراوح سعر السيارة في جمهورية مصر العربية بين 414.900 حتى 536.000 جنية مصري.

أما عن سعرها في السعودية يتراوح بين 94.000 حتى 128.000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة السيارة الاسطورة وصلت البلاد..سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار ولا في الخيال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الاسطورة وصلت البلاد..سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار ولا في الخيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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