نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصه تقسيط سيارة تويوتا راش 2022…أحصل على سيارة تويوتا راش 2022 لأكثر من فئه من عبد اللطيف جميل بمواصفات جبارة لمدة 5 سنوات في المقال التالي

أحصل على سيارة تويوتا راش 2022 لأكثر من فئه من عبد اللطيف جميل بمواصفات جبارة لمدة 5 سنوات، حرصت شركة عبد اللطيف جميل على طرح عروض جديدة على سيارات تويوتا 2022 في المملكة العربية السعودية بداية من يوم واحد أبريل 2022 والعروض سارية حتى يوم 5 يوليو القادم، والسيارات الموجودة في العرض هي سيارة تويوتا راش 2022 استاندرد، وسيارة تويوتا راش جي ال، وتتمكن من التواصل مع شركة عبد اللطيف جميل بشكل مباشر من أجل التمتع بعروض تقسيط سيارة تويوتا راش، وسوف نطرح عليكم اليوم كافة التفاصيل الخاصة بسيارة تويوتا راش 2022. أحصل على سيارة تويوتا راش 2022 لأكثر من فئه توجد سيارة تويوتا راش استاندرد 2022 بأقساط شهرية تبلغ نحو 1,140 ريال سعودي.

2022 بأقساط شهرية تبلغ نحو 1,140 ريال سعودي. وعلى أن يتم السداد على مدار 60 شهر، كما يوجد في العرض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 جي ال بأقساط شهرية تبلغ نحو 1,217 ريال سعودي، دون دفع دفعة أولى وعلى مدار 60 شهر.

وهذا العرض ساري على هذان الموديلان، والأقساط غير شاملة الضريبة المضافة والأقساط الشهرية تختلف على حسب الموديلات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

للشركة كل الحق في إضافة أي مصاريف إدارية جديدة بنسبة 1% على مبلغ التمويل ولكن لا تزيد عن 5 ألاف ريال لكل سيارة.

ويوجد دفعة تظل متبقية حتى انتهاء مدة العقد لتملك السيارة.

ويتيح للشركة أيضًا أن تلغي العرض أو تعدله في أي حين دون وجوب أي إعلان قبلها. شروط الحصول على سيارة تويوتا راش 2022 لا يلزم دفع دفعة أولى إذا كان القسط الشهري بحوالي 40% من إجمالي الراتب الشهري للمتقدم.

ليس من الضروري وجود كفيل عندما تنطبق على المتقدم الشروط والأحكام.

تُتيح لك الشركة إمكانية الإعادة لتمويل الدفعة الأخيرة.

الأسعار المطروحة تكون غير قابلة للتغير بحالة وجود أي عوامل لها تأثير مثل السجل الائتماني الخاص بالعميل. مواصفات ومميزات سيارة راش 2022 السيارة متاحة بتصميم أنيق للغاية ومتعددة الاستخدامات ذات محرك بسعة 1,5 لتر ورباعي الاسطوانات، في في تي أي ذات قوة مزدوجة قصوى.

السيارة من الفئات الرياضية العملية بقوة حصان تصل حتى 6000 والعزم الدوران الخاص بها بسعة 136 نيوتن لكل متر.

أما بالنسبة لأبعاد السيارة الطول × العرض× الارتفاع 1705× 1695× 4435. عمر شويل - جدة فرصه تقسيط سيارة تويوتا راش 2022...أحصل على سيارة تويوتا راش 2022 لأكثر من فئه من عبد اللطيف جميل بمواصفات جبارة لمدة 5 سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرصه تقسيط سيارة تويوتا راش 2022…أحصل على سيارة تويوتا راش 2022 لأكثر من فئه من عبد اللطيف جميل بمواصفات جبارة لمدة 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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