نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل الآن على سيارة سوزوكي 2023 بالتقسيط…أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي 2023 لمدة 5 سنوات وبدون مقدم من عبداللطيف جميل بمواصفات خيالية في المقال التالي

أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي 2023 لمدة 5 سنوات وبدون مقدم من عبد اللطيف جميل بمواصفات خيالية، أصبحت سيارات سوزوكي بأقل الأسعار في السعودية من أكثر ما يتم البحث عليه في محركات جوجل، ولكن من الصعب في عصرنا هذا وجود سيارات بحالة ممتازة وبأعلى الإمكانية بأسعار منخفضة، لذلك قدمت شركة عبد اللطيف جميل مفاجأة تمويل أفضل السيارات بأقل الأسعار، فقامت شركة عبد اللطيف جميل بيع جميع فئات وموديلات سيارات سوزوكي بأقل الأسعار، كما أيضًا بإمكانك تقسيط سعر السيارة على مدار عدة سنوات. أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي 2023 أظهرت شركة عبد اللطيف جميل خاصية تمويل جميع فئات سيارات سوزوكي على مدار 5 سنوات دون الحاجة إلى دفع مقدم.

إذا كان القسط الشهري تكافئ 40 % من صافي المبلغ الشهري للمشتري.

وسوف نعرض لكم في السطور القادمة أهم عروض شركة عبد اللطيف جميل. سيارة سوزوكي بالينو 2023 GL 1.6 ستوجد سيارات سوزوكي بالينو 2022 مع باقي سيارات عروض الشركة.

والعرض عبارة عن دفع ثمن السيارة على مدار 5 سنوات مقسمة على أقساط شهرية .

يبلغ ثمن القسط الشهري حوالي 1.028ريال سعودي.

أما بالنسبة للمقدم فلا حاجة لدفع دفعة أولى، تتمتع السيارة بوجود العديد من المزايا والمواصفات الجديدة فهي .

مزودة بمحرك سعته تصل إلى 1400 سي سي وتبلغ القوة التي ينتجها حوالي 95 حصان.

أما قوة دوران السيارة تصل إلى 130 نيوتن متر، كما تمتلك السيارة قير يعمل كهربيًا ذات 4 سرعات توجد في نقطة ثابتة تبدأ من نقطة الصفر حتى 100 كم خلال فترة زمنية تبلغ حوالي 116 ثانية. عرض تقسيط سيارة سوزوكي ديزاير 2023 GLX 1.6 ويتم تقديم سيارة سوزوكي سياز 2022ايضًا من ضمن سيارات عروض عبد اللطيف جميل.

التي تمتلك محرك به 4 أسطوانات وتبلغ سعته حوالي 1500 سي سي.

وذلك المحرك ينتج قوة مقدرها 103 حصان وقوة عزم دوران تبلغ حوالي 138 نيوتن متر.

ويتم سداد سعر تلك السيارة على مدار 5 سنوات مقسمة على عدد من الدفعات الشهرية .

تصل تلك الأقساط الشهرية إلى 955 ريال سعودي شهريًا بدون دفع أي مقدم. عمر شويل - جدة أحصل الآن على سيارة سوزوكي 2023 بالتقسيط...أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي 2023 لمدة 5 سنوات وبدون مقدم من عبداللطيف جميل بمواصفات خيالية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل الآن على سيارة سوزوكي 2023 بالتقسيط…أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي 2023 لمدة 5 سنوات وبدون مقدم من عبداللطيف جميل بمواصفات خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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