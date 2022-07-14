افضل السيارات الروسية الرائعة ..تعرف على سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول

سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة اهم مميزاتها، اشتهرت سيارة لادا نيفا 2022 في المملكة العربية السعودية بسعرها المميز وتصميمها الجذاب العصري الذي أثار إعجاب العديد من العملاء بالإضافة إلي إمكانياتها الداخلية الجيدة وتدخل سيارات لادا نيفا 2022 من السيارات التي تعمل بنظام الجر الرباعي، وتتوفر في عدة أسواق عالمية نتيجة لتحقيقها مبيعات ضخمه سواء داخل السوق السعودي أو السوق العالمي.

سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة اهم مميزاتها

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

تتمتع سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة بمحرك سوء أداء قوي تقدر قوته بنحو 83 حصان.

الجديدة بمحرك سوء أداء قوي تقدر قوته بنحو 83 حصان. كما تصل سعة محرك لادا نيفا إلى 1700 سي سي وللمحرك عزم دوران تبلغ قيمته 128 نيوتن لكل متر.

تبلغ السيارة سرعتها القصوى عند الوصول إلى 145 كيلو متر في الساعة.

وتتمتع بأنظمة قيادة عديدة يمكن للسائق اختيار الأنسب من بينها للقيادة.

ويوجد بالسيارة أربع فئات مختلفة تناسب جميع أذواق العملاء.

ناقل الحركة في السيارة متوفر بنوعين يدوي واتوماتيك.

مقاس عجلات السيارة في لادا نيفا 2022 نحو 15 بوصة في الفئة الأولى منها.

تحتوي سيارة لادا نيفا على أنظمة أمان متعددة مثل نظام الفرامل المانعة للانزلاق.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

تشترك سيارة لادا نيفا 2022 أو سيارة راف فور في التصميم الخارجي للسيارتين.

تتميز سيارة لادا نيفا بهيكلها الصلب المقاوم للصدمات والمصمم خصيصًا للتغلب على السير خلال الطرقات الوعرة.

يحتوي الجزء الخلفي لسيارة لادا نيفا على مصابيح تعمل بتقنية الليد تستخدم في الإضاءة الليلية.

تحتوي على العديد من الترفيهيات الداخلية مثل مشغل الأسطوانات سي دي وراديو مدمج كما يوجد بها واي فاي وبلوتوث.

يتوفر بها شاشة لعرض المعلومات بمقاس 7 بوصة وتحتوى على مكيف يعمل تلقائيًا.

سعر سيارة لادا نيفا 2022

نظرا للنجاح الكبير الذي حققته مبيعات سيارة لادا نيفا 2022 فقد انتشرت من قبل الوكلاء الحصريين في العديد من الدول مثل السعودية الولايات المتحدة الأمريكية وفي روسيا أيضًا.