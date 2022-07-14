تعرف علي مواصفات سيارة بي ام دبليو واسعارها

قامت شركة ام بي دبليو بالإعلان عن مواصفات الجيل الجديد من سيارات بي ام دبليو 2023، وهي من السيارات ألمانية الصنع، ويوجد العديد بها العديد المميزات التي جعلت الكثير يبحث عنها، حيث خلال الساعات الأخيرة ومنذ أن تم الإعلان توافر الجيل الجديد من السيارة والبحث مرتفع علي جوجل، حيث يريد الكثير معرفة الكماليات الموجودة بها وسعرها، حيث تعد ماركة بي ام دبليو من أفخم أنواع السيارات التي ينافس الكثير على اقتنائها، تابع معنا قراءة ما يلي لمعرفة كافة التفاصيل.

سيارة بي ام دبليو

تعد السيارة الجديدة من بي ام دبليو هي الجيل السابع لها وأطلق عليها سيدان i7، كما أن التصميم الجديد للسيارة جعلها حديث الساعة بالنسبة للمهتمين بأنواع السيارات الجديدة، كما أن الشركة أكد علي أن المنور الخاص بالسيارة يكون كبير الحجم، ويتم نزول ثلاث موديلات جديدة من سيارة بي ام دبليو، ويوجد منها عدد كبير من الألوان مما جعلها مميزة، كما أن السعر يعد مفاجأة كبيرة.

مواصفات محرك سيارة بي ام دبليو

يعد محرك سيارة بي ام دبليو من أقوى أنواع المحركات مما جعل الكثير يريد معرفة مواصفات المحرك وتكون كالتالي:

يدعم المحرك الاحتراق الداخلي.

موتور السيارة تيربو.

سعة المحرك 3,0.

نظام الهجين بها خفيف يصل جهده 48 فولت.

محرك السيارة رياضى.

جهد البطارية يصل إلى 101,7 كيلو وات خلال الساعة الواحدة.

كما يمكن شحن البطارية بالكهرباء.

فئات سيارة بي ام دبليو الجديدة

تعددت فئات سيارة أم بي دبليو 2023 حيث استخدم الكثيرين جوجل لمعرفة هذه الفئات:

سعة محرك سيارة بي ام دبليو 4,4لتر.

تبلغ قوة الماتور الي 536 حصان.

يصل عزم دوران المحرك إلى 749 نيوتن وذلك لكل متر مربع.

يوجد بالمحرك مجموعة من السرعات يصل عددها إلى ثماني سرعات.

كما يوجد بالمحرك تبريد خارجي وذلك لتهدئة سخونة الزيت.

مواصفات سيارة بي ام دبليو