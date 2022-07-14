نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سيارة الفخامة والجمال” تويوتا لاند كروزر تعرف مزاياها ومواصفاتها في المقال التالي
سيارة تويوتا لاند كروزر هي أغلى سيارة صناعة يابانية في مصر، ومنذ الإعلان عن إطلاق هذه السيارة للمرة الأولى في الأسواق المصرية بحث عنها الكثيرين، فأصبحت تلك السيارة الفخمة هي أكثر أنواع السيارات إثارة للجدل، وذلك بفضل ما يوجد بها من مميزات كانت قد قامت شركة تويوتا المصنعة لها بالإعلان عن تلك المزايا للسيارة خلال الفترة الماضية، وفي السطور الآتية سوف نستعرض معكم متابعينا الكرام المزيد من التفاصيل حول سيارة تويوتا لاند كروزر، كما سوف نتعرف على أبرز مميزاتها ومواصفاتها.
سيارة تويوتا لاند كروزر
تعد السيارة اليابانية تويوتا لاند كروزر أحد أقوى السيارات التي تواجدت في السوق المصرية والعربية خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنذ ذلك الوقت والكل يتساءل عن مواصفاتها وسعرها، حيث أن السيارة تتميز بوجود العديد من التجهيزات الفنية، بالإضافة إلى احتواء السيارة على برامج لمزيد من التحكم في القيادة وبالتالي الشعور بالمزيد من الرفاهية، كذلك تضم السيارة عدة عناصر مساعدة للقائد والتي تقوم بتحديد الطريق له، كما أن التصميم الخاص بالسيارة يعتبر تصميم عملاق وهو الشيء الذي يمنحها الأفضلية عند قيادتها في الطرق الوعرة.
أهم مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022
كانت قد حرصت شركة تويوتا بتزويد سيارة لاند كروزر بمحرك سداسي الأسطوانات وهو 6 سلندر، كما أنه ذات سعة حوالي 3500 سي سي، تتمكن السيارة من إنتاج ما يصل إلى حوالي قوة 409 حصان، وإذا تحدثنا عن عزم دوران السيارة فيكون أقصى عزم للدوران بها هو 650 نيوتن لكل متر، كذلك تنتقل السرعة الخاصة بعجلات السيارة إلى ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي في الأداء، حيث إنه يعتمد في العمل على منظومة الدفع الكلي الخاصة بالسيارة.
مزايا سيارة تويوتا لاند كروزر
هام العديد من المزايا التي لا يكفي الوقت لذكرها جميعًا، ولكن أهم تلك المزايا جاء كما يلي:
- تأتي السيارة بطول وعرض وارتفاع عملاق، فقد بلغ الطول حوالي 145 متر، أما بالنسبة لعرض السيارة فهو 1.980 متر، والارتفاع حوالي 1.890 متر.
- تضم السيارة مساحة تخزين من الخلف واسعة جدًا.
- بها خزان للوقود ذات سعة 110 لتر.
- توجد بالسيارة مقصورة داخلي لتكفي لحوالي 7 مقاعد، كما يوجد بها شبكات أمامية متعددة المقاطع تساهم في منح السيارة حركة أفضل وخاصة مع وجود ديناميكية الهواء.
- بها مرايات من الجنب ذات إشارات ضوئية، كما تتميز السيارة باحتوائها على جنوط رياضية تتسم بتصميمها الهندسي الفريد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “سيارة الفخامة والجمال” تويوتا لاند كروزر تعرف مزاياها ومواصفاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.