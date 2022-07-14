“سيارة الفخامة والجمال” تويوتا لاند كروزر تعرف مزاياها ومواصفاتها

سيارة تويوتا لاند كروزر هي أغلى سيارة صناعة يابانية في مصر، ومنذ الإعلان عن إطلاق هذه السيارة للمرة الأولى في الأسواق المصرية بحث عنها الكثيرين، فأصبحت تلك السيارة الفخمة هي أكثر أنواع السيارات إثارة للجدل، وذلك بفضل ما يوجد بها من مميزات كانت قد قامت شركة تويوتا المصنعة لها بالإعلان عن تلك المزايا للسيارة خلال الفترة الماضية، وفي السطور الآتية سوف نستعرض معكم متابعينا الكرام المزيد من التفاصيل حول سيارة تويوتا لاند كروزر، كما سوف نتعرف على أبرز مميزاتها ومواصفاتها.

سيارة تويوتا لاند كروزر

تعد السيارة اليابانية تويوتا لاند كروزر أحد أقوى السيارات التي تواجدت في السوق المصرية والعربية خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنذ ذلك الوقت والكل يتساءل عن مواصفاتها وسعرها، حيث أن السيارة تتميز بوجود العديد من التجهيزات الفنية، بالإضافة إلى احتواء السيارة على برامج لمزيد من التحكم في القيادة وبالتالي الشعور بالمزيد من الرفاهية، كذلك تضم السيارة عدة عناصر مساعدة للقائد والتي تقوم بتحديد الطريق له، كما أن التصميم الخاص بالسيارة يعتبر تصميم عملاق وهو الشيء الذي يمنحها الأفضلية عند قيادتها في الطرق الوعرة.

أهم مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

كانت قد حرصت شركة تويوتا بتزويد سيارة لاند كروزر بمحرك سداسي الأسطوانات وهو 6 سلندر، كما أنه ذات سعة حوالي 3500 سي سي، تتمكن السيارة من إنتاج ما يصل إلى حوالي قوة 409 حصان، وإذا تحدثنا عن عزم دوران السيارة فيكون أقصى عزم للدوران بها هو 650 نيوتن لكل متر، كذلك تنتقل السرعة الخاصة بعجلات السيارة إلى ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي في الأداء، حيث إنه يعتمد في العمل على منظومة الدفع الكلي الخاصة بالسيارة.

مزايا سيارة تويوتا لاند كروزر

هام العديد من المزايا التي لا يكفي الوقت لذكرها جميعًا، ولكن أهم تلك المزايا جاء كما يلي: