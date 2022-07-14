نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة شانجان cs 95 الجديدة 2022 تتصدر المبيعات في الاسواق امكانيتها ومواصفاتها خرافيه في المقال التالي

سيارة شانجان cs 95 الجديدة 2022 تتصدر المبيعات في الاسواق نقدم لكم اليوم في سطور مقالنا التالية أبرز المعلومات الخاصة بسيارة شانجان cs 95 الجديدة، حيث أن هذه السيارة تنتمي إلى فئة سيارات الكروس أوفر الشهيرة والتي تتميز بهيكل خارجي جذاب وألوان لامعة، وتتميز السيارة بالعديد من الإمكانيات المتطورة والتي يجب أن تتوفر في كل سيارة حتى تكون كاملة مكتملة، وحزمة من وسائل الترفيه والتكنولوجيا وكل ذلك سنقوم بتقديمه لكم بشرح تفصيلي حتى تكون كل تفاصيل السيارة متوفرة لديكم في حين رغبتم في شراءها. إمكانيات سيارة شانجان cs 95 وأبرز مميزاتها سعة موتور السيارة تبلغ 2000 سي سي (2 لتر) ويتكون من أربع أسطوانات وقوة دفع السيارة تبلغ 233 حصان.

يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات مختلفة وتعمل السيارة بكلًا من نظامي الدفع الكلي والأمامي للعجلات.

معدل استهلاك البنزين تبلغ 12.2 كيلو متر لكل لتر ومقاس عجلات السيارة تبلغ 16 بوصة ومزودة بشبك أمامي عريض من الأمام وبه ثقوب للتهوية.

السيارة مزودة بعدد من الوسائد الهوائية عددها أربع وسائد موجودة في كل صفوف السيارة لحمايتها من التصادم.

كما أن السيارة مزودة بخاصية الفرامل المانعة للانزلاق TCS وخاصية منع الانغلاق ABS ونظام تثبيت السرعة التكيفي ACC.

نظام مساعدة السائق عند هبوط المنحدرات HDC وكاميرا محيطية تعمل بزاوية كاملة 360 درجة مئوية لكشف كل الطريق أمام السائق.

حقيبة السيارة الخلفية واسعة والمقصورة الداخلية مريحة والمقاعد مصنوعة من الجلد وقماش فاخر عالي الجودة لا يتم اتساخه بسهولة. عيوب شانجان سي إس 95 2022 مقارنة ببعض السيارة وخاصة السيارات المنافسة لها فإن موثوقية السيارة ليست عالية وخاصة وأنها سيارة صينية المنشأ.

عملية إعادة بيع السيارة صعبة قليلًا بسبب عدم انتشارها بالشكل الكافي وعدم وجود موثوقية عالية لها.

خامات بعض المواد المصنوعة منها السيارة رديئة الجودة وثباتها على الطرق السريعة ضعيف

كما أن عزل السيارة للصوت الخارجي ضعيف وتحدث بعض الاهتزازات بسبب تعليق السيارة الصلب.

تحتوي السيارة من الداخل على الكثير من البلاستيك الصلب في أبواب السيارة وهذا يعد عيب كبير من أبرز عيوبها.

هيكل السيارة يتميز ببعض الكلاسيكية وهذا لا يفضله الكثير من مشتري السيارات ونظام التكييف الدخلي لها ضعيف ويتسبب في بعض الضوضاء للداخل. أسعار شانجان CS95 2022 أسعار السيارة في السعودية يبدأ من 110 ألف ريال سعودي.

أما فئة شانجان cs95 النسخة الكاملة للسيارة فل كامل تبدأ سعرها من 131 ألف ريال سعودي حوالي 35 ألف دولار.

سعر السيارة في الإمارات حوالي 110 ألف درهم.

أما سعر شانجان الرويال النسخة الكاملة بسعر 130 ألف درهم حوالي 35 ألف دولار.

يوجد فئات مختلفة من السيارة وكل فئة تحتوي على سعرها. عمر شويل - جدة سيارة شانجان cs 95 الجديدة 2022 تتصدر المبيعات في الاسواق امكانيتها ومواصفاتها خرافيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة شانجان cs 95 الجديدة 2022 تتصدر المبيعات في الاسواق امكانيتها ومواصفاتها خرافيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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