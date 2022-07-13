وصل وحش الكون العالمي..سيارة تويوتا لاند كروزر بمواصفات رهيبة وأسعار خيالية في المملكة العربية السعودية

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تعد تويوتا لاند كروزر أحدث سياراتها في أسواق السيارات العالمية والعربية في عام 2022 أفضل السيارات وأكثرها رواجًا في المملكة العربية السعودية لأنها تجمع بين الفخامة والأناقة والمظهر الرياضي والصلابة، بالإضافة إلى كونها سيارة موثوقة ذات مظهر رياضي لأنها تتمتع بجميع ميزات الأمان والسلامة اللازمة للسائق، نظرًا لصفاتها الأساسية المتمثلة في المقاومة والتطبيق العملي والصلابة والمواصفات الميكانيكية والتصميم الرياضي والتي تعد من أكثر السيارات شهرةً وفخامةً في العالم بفضل مواصفاتها الداخلية والخارجية، فضلاً عن محركها القوي واستهلاكها المنخفض للوقود مقارنةً بسياراتها المنافسين في نفس الفئة ومن المهم أن نلاحظ أن أسعار السيارات هذا العام تعتبر أعلى مما كانت عليه في السنوات الماضية بسبب الإضافات الجديدة للسيارة وارتفاع الأسعار العالمية في عدد من البلدان. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر تتوفر السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3500 سم 3 وقوة 409 حصان ، وعزم دوران 605 نيوتن متر بالإضافة إلى ناقل حركة يدوي بخمس سرعات.

على عكس منافسيها تأتي السيارة الجديدة بهيكل وشاسيه منفصلين.

للحفاظ على ثبات السيارة واستقرارها على الطريق ، أنتجت تويوتا نظام تعليق إلكتروني جديد يتم تثبيته في السيارة.

تحتوي السيارة على شاشة متعددة التضاريس تمنح السائق رؤية حقيقية للأرض والأرض التي تتحرك عليها السيارة.

صُممت السيارة للقيادة على الطرق الوعرة نظرًا لأنها ذات أجنحة مربعة الشكل توفر للإطارات مساحة أكبر للتحرك عند القيادة.

السيارة مجهزة بالعديد من ميزات الأمان والسلامة مثل ميزات الأمان الهوائية وكاشف الاصطدام ونظام ISOFIX لمقاعد أمان الأطفال ونظام لعرض ضغط الإطارات ونظام للمساعدة في التسلق. الميزات الأمنية لتويوتا لاند كروزر 2022 السيارة مزودة بنظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) ومساعد للفرامل (BA). السيارة مخصصة للقيادة على الطرق الوعرة ومجهزة بمساعد التل وأنظمة الكاميرا الأمامية والخلفية. تم تصميم مقاعد الأطفال بأنظمة ISOFIX للحفاظ على سلامتهم وأمانهم. تحتوي السيارة على نظام مضاد للسرقة يشتمل على قفل باب تلقائي وافتراضي مع إمكانية إلغاء تنشيط القفل التلقائي في حالة حدوث تصادم. تحتوي السيارة على نظام VSC الذي ينظم ثباتها على مختلف أنواع الطرق بالإضافة إلى نظام يراقب الضغط في الإطارات للحفاظ على ثباتها. سعر تويوتا لاند كروزر 2022 تكلفة Landercus GXR-L2 هي 226،454 ريال سعودي. سعر Landercus GXR L3 الآن هو 292-445 ريال سعودي. تكلفة Landercus GXR-L4 هي 304،405 ريال سعودي. يتوفر Landercus VXR2022 مقابل 404،570 ريال سعودي. عمر شويل - جدة وصل وحش الكون العالمي..سيارة تويوتا لاند كروزر بمواصفات رهيبة وأسعار خيالية في المملكة العربية السعودية - ثقفني

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