سيارات برخص التراب..ب 5000 الآف ريال أحصل على سيارة هيونداي أكسينت 2010 مستعمله بحاله جيدة والكثير من السيارات بمواصفات جبارة أحصل عليها الآن

ب 5000 الآف ريال أحصل على سيارة هيونداي أكسينت 2010 مستعمله بحاله جيدة، أصبح في وقتنا الحالي يتم البحث على أفضل السيارات المستعملة لتكون بديل للسيارات الحديثة، وذلك نسبةً لارتفاع أسعار السيارات الحديثة، ولابد قبل شراء السيارة أن يتم فحصها بالكامل، حيث يتأكد المشتري من الحالة السيارة ويتعرف على أي عيب أو مشكلة بتلك السيارة، وأصبحت هذه السيارات المستعملة من السيارات الأكثر انتشار في كافة الأسواق العالمية، كما أن أسعارها تتغير من مكان لآخر، وذلك سوف نتحدث عنه في هذا الموضوع.

ب 5000 الآف ريال أحصل على سيارة هيونداي أكسينت

أصبحت أسواق المملكة العربية السعودية من أهم أسواق السيارات المستعملة ومن أبرزها، كما أيضًا يوجد بها العديد من السيارات المستعملة المذهلة بأقل الأسعار، الآن سوف نقدم لكم بعض من أنواع وموديلات السيارات فيما يلي:ـ

سعر سيارة تويوتا كوورولا 2006

السيارة متوفرة الآن بمدينة الرياض، تم صنعها عام 2006، يصل سعرها إلى 8 ألاف ريال سعودي كاش .

تتمتع السيارة بحالتها الممتازة مع أنها كانت تستخدم من قبل.

مزودة السيارة بعداد يصل عدد الكليوات به إلى 140 ألف كيلو متر.

تتميز السيارة بلونه الفضي الذي يلفت جميع الأنظار إليه.

أسعار سيارة تويوتا يارس 2010

توجد السيارة في محافظة الرياض، وهي موديل 2010، سعرها كاش لا يزيد عن 7 ألاف ريال.

تستخدم السيارة وقود نوعه بنزين لذلك تعتبر من السيارات أكثر اقتصادية، تحتوي على ناقل حركة يدوي.

السيارة متميزة بحالتها الجيدة جدًا حيث أن عندما كشف على ماكينتها تم التأكد من حالتها الرائعة.

السيارة متوفرة باللون الأبيض الذي يجعل الكثير يرغبون في شرائها، يبلغ عدد كليوات السيارة حوالي 210 ألف كليو متر.

سعر سيارة هيونداي أكسينت 2010