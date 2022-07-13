نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات برخص التراب..ب 5000 الآف ريال أحصل على سيارة هيونداي أكسينت 2010 مستعمله بحاله جيدة والكثير من السيارات بمواصفات جبارة أحصل عليها الآن في المقال التالي
ب 5000 الآف ريال أحصل على سيارة هيونداي أكسينت 2010 مستعمله بحاله جيدة، أصبح في وقتنا الحالي يتم البحث على أفضل السيارات المستعملة لتكون بديل للسيارات الحديثة، وذلك نسبةً لارتفاع أسعار السيارات الحديثة، ولابد قبل شراء السيارة أن يتم فحصها بالكامل، حيث يتأكد المشتري من الحالة السيارة ويتعرف على أي عيب أو مشكلة بتلك السيارة، وأصبحت هذه السيارات المستعملة من السيارات الأكثر انتشار في كافة الأسواق العالمية، كما أن أسعارها تتغير من مكان لآخر، وذلك سوف نتحدث عنه في هذا الموضوع.
ب 5000 الآف ريال أحصل على سيارة هيونداي أكسينت
أصبحت أسواق المملكة العربية السعودية من أهم أسواق السيارات المستعملة ومن أبرزها، كما أيضًا يوجد بها العديد من السيارات المستعملة المذهلة بأقل الأسعار، الآن سوف نقدم لكم بعض من أنواع وموديلات السيارات فيما يلي:ـ
سعر سيارة تويوتا كوورولا 2006
- السيارة متوفرة الآن بمدينة الرياض، تم صنعها عام 2006، يصل سعرها إلى 8 ألاف ريال سعودي كاش .
- تتمتع السيارة بحالتها الممتازة مع أنها كانت تستخدم من قبل.
- مزودة السيارة بعداد يصل عدد الكليوات به إلى 140 ألف كيلو متر.
- تتميز السيارة بلونه الفضي الذي يلفت جميع الأنظار إليه.
أسعار سيارة تويوتا يارس 2010
- توجد السيارة في محافظة الرياض، وهي موديل 2010، سعرها كاش لا يزيد عن 7 ألاف ريال.
- تستخدم السيارة وقود نوعه بنزين لذلك تعتبر من السيارات أكثر اقتصادية، تحتوي على ناقل حركة يدوي.
- السيارة متميزة بحالتها الجيدة جدًا حيث أن عندما كشف على ماكينتها تم التأكد من حالتها الرائعة.
- السيارة متوفرة باللون الأبيض الذي يجعل الكثير يرغبون في شرائها، يبلغ عدد كليوات السيارة حوالي 210 ألف كليو متر.
سعر سيارة هيونداي أكسينت 2010
- السيارة موجودة بأسواق مدينة الرياض، تتميز بحالة ممتازة، كما أنها موديل 2010.
- تتميز السيارة بانخفاض سعرها، حيث أن سعرها يصل إلى 5 ألاف ريال.
- يعتبر لونها الأبيض المتميز أهم ما يجعل الكثير من الشباب يقبلون عليها ويرغبون في شرائها.
- تحتوي السيارة على تكييف ثلج، وبها عداد يصل عدد كليواته إلى 150 ألف كيلو متر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات برخص التراب..ب 5000 الآف ريال أحصل على سيارة هيونداي أكسينت 2010 مستعمله بحاله جيدة والكثير من السيارات بمواصفات جبارة أحصل عليها الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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