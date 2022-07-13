5000 ريال سيارات مستعملة بالمملكة السعودية هيونداي نيسان وغيرها

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5000 ريال سيارات مستعملة بالمملكة بحالات جيدة حيث يهتم المواطن السعودي أو المقيم بالمملكة بوجود السيارات في حياته العملية فلا يمكن الاستغناء عن السيارة بالسعودية فهي تعين صاحبها على المشاوير الطويلة والطرق الصعبة والرحلات و المسافات الطويلة، والسيارات الجديدة بسعر باهظ فيلجأ إلى شراء سيارات مستعملة رخيصة نعرض مجموعة واسعة من السيارات المستعملة في السعودية بسعر ٥٠٠٠ الاف ريال وأقل بحالات جيدة مع مواصفات وعداد ممشى كل سيارة. 5000 ريال سيارات مستعملة بالمملكة رينو ١٢ موديل ٢٠١٢ مستعملة للبيع سيارة فرنسية سيدان كبيرة تصلح للعائلات، تعمل على محرك يسع من اللتر ١٤٠٠ سي سي وناقل الحركة يدوي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة ٩٦ حصان وعزم دوران ١٤٥ نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بحي الحزم.

السيارة بحالة جيدة، الهيكل فيه بعض العيوب التي تحتاج إلى إصلاح.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، قفل مركزي، أنظمة حماية.

سعر رينو ١٢ مستعملة في السعودية ٥ ألاف ريال. نيسان تيدا موديل ٢٠١٠ مستعملة للبيع سيارة سيدان حجم عائلي متوسطة الحجم سعة المحرك ١٦٠٠ سي سي، وتنتج قوة ١١٨ حصان وقوة العزم تصل إلى ١٤٥ نيوتن. متر، الناقل الحركي أوتوماتيك بـ ٤ سلندر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة ١١٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة المونسية.

السيارة بحالة جيدة، الهيكل به بعض العيوب نتيجة الاستعمال.

تحتوي على مكيف، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، شاشة وسائط، راديو، بلوتوث، ام بي ثري، مدخل يو اس لي، نظام مانع انغلاق الفرامل، مثبت سرعة، وسائد هوائية، مصابيح ضوئية.

سعر نيسان تيدا مستعملة في السعودية ٣ ألاف ريال (يمكن تشليح السيارة). هيونداي اكسنت موديل ٢٠٠٢ مستعملة للبيع سيارة سيدان عائلية تعمل على محرك ١٣٠٠ سي سي بقوة ٧٥ حصان وقوة عزم دوران ١١٠، الناقل الحركي للسيارة يدوي رباعي السلندر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة السلي.

السيارة بحالة جيدة ، توجد عيوب وتلف في هيكل السيارة.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، راديو، بلوتوث، أنظمة حماية، مصابيح ضوئية.

سعر هيونداي اكسنت في السعودية مستعملة ٥ ألاف ريال. عمر شويل - جدة 5000 ريال سيارات مستعملة بالمملكة السعودية هيونداي نيسان وغيرها - ثقفني

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