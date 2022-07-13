نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأكثر من موديل سيارات مستعملة للبيع بالإمارات بأسعار لا تصدق تبدأ من 6 ألف درهم إماراتي وبجودة عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالإمارات، هناك الكثير من الأسواق التي تقوم بعرض السيارات المستعملة للبيع وبأسعار مختلفة سواء كانت باهظة أو رخيصة، ولكن هناك بعض السيارات المستعملة أسعارها في حدود المعقول والمناسبة لدخل الأسر محدود الدخل بجانب إمكانيتها الجيدة، وفيما يلي نعرض أسعار السيارات المستعملة بماركات مختلفة. سيارات مستعملة للبيع بالإمارات بأسعار لا تصدق يتساءل الكثير من الناس عن أسعار السيارات المستعملة بمختلف ماركتها حيث هناك من يفضل سيارات تويوتا، أو سيارات نيسان وهناك من يفضل ماركات آخري للسيارات على حسب احتياج كل شخص. سيارة شيفروليه افيو 2006 مستعملة للبيع للبيع سيارة ماركة شيفروليه افيو مستعملة موديل 2006 في المجاز بالشارقة، مواصفات السيارة هي: ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

السيارة تعمل بالبنزين.

اللون الخارجي للسيارة أحمر غامق.

عداد الممشي للسيارة 200 ألف كيلو متر.

نوافذ كهربائية خلفية، مكيف، جنوط.

سعر السيارة 6 ألف درهم إماراتي. للبيع سيارة نيسان التيما 2008 مستعملة سيارة ماركة نيسان التيما موديل 2008 مستعملة للبيع برأس الخيمة أبو ظبي، مواصفات السيارة هي: ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 190 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أسود.

السيارة تعمل بالبنزين.

سعر السيارة 6.500 ألف ردهم إماراتي. سيارة مستعملة نيسان مورانو للبيع للبيع سيارة مستعملة ماركة نيسان فئة مورانو موديل 2006 بالعين في دولة الإمارات، مواصفات السيارة هي: ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 200 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أحمر.

السيارة تعل بالبنزين.

سعر السيارة 8 ألف درهم إماراتي. للبيع سيارة كيا سورينتو 2004 مستعملة سيارة ماركة كيا سورينتو للبيع موديل 2004 في دبي بالإمارات، مواصفات السيارة هي: ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 402,566 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

السيارة تعمل بالبنزين.

نوافذ كهربائية بالأمام والخلف.

وسائد هوائية للسائق والركاب.

نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.

سعر السيارة 9 ألف درهم إماراتي. سيارة شيفروليه بليزر مستعملة للبيع للبيع سيارة مستعملة ماركة شيفروليه بليزر موديل 2006 بمدينة العين بالإمارات، مواصفات السيارة هي: ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 200 ألف كيلو متر.

السيارة موديل 2006.

اللون الخارجي للسيارة ذهبي.

سعر السيارة 9.500 ألف درهم إماراتي.

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