نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات باجيرو 2023 أقوى سيارة دفع رباعي موعد نزولها وسعر mitsubishi pajero 2023 المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات باجيرو 2023 ، السيارة المنتظرة لمحبي وعشاق السيارات العائلية التي تعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات الأربعة. ولمحت شركة ميتسوبيشي اليابانية الرائدة في صنع سيارتها الشهيرة. عن موعد نزول السيارة في الأسواق وعن الكثير من مميزاتها وصفاتها. وذلك تحديدا في الوطن العربي بالتحديد في دول الخليج (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر). حيث تشتهر دول الخليج بشراء سيارات الدفع الرباعي. واليوم سوف نعرض لكم مواصفات mitsubishi pajero 2023. وكذلك توقعات سعر ميتسوبيشي باجيرو 2023 في بعض الأسواق العربية والعالمية. وذلك من خلال الفقرات القليلة المقبلة.

مواصفات باجيرو 2023

نجحت الشركة اليابانية مسبقا في النسخ السابقة من باجيرو (suv) بتحقيق معادلة صعبة وهي السرعة مع متانة السيارة على الطريق. وسوف نبدأ الآن بمحرك السيارة القوي في هذه الفئة.

هناك شبه كبير بين المحرك الجديد في mitsubishi 2023 pajero 2023. وأوتلاندر 2023 حيث يأتي محرك ميتسوبيشي باجيرو 2023 بمواصفات فائقة القوة. حيث يأتي بنظام توربيني هجين بنزين فقط. كما السعة اللترية للمحرك 2.4 لتر أي (2400 cc). حيث يولد طاقة كهربائية 135 وات بقوة 180 حصان وعزم للدوران يصل إلى 430 نيوتن لكل متر. كما يتصل المحرك مع 10 سرعات في ناقل الحركة الأتوماتيكي للسيارة. وجر رباعي وهو الدفع الرباعي للسيارة مما يميزها بالسير بقوة على الطرق الوعرة والمستحيلة.

مواصفات mitsubishi pajero 2023 في الداخل

ليست هناك تغييرات كثيرة في مواصفات باجيرو 2023 الداخلية هذا العام عن الإصدار السابق للسيارة. حيث تتكون السيارة من الداخل على مقصورة أمامية بلون خشبي مكسي بالجلد الفاخر. وفي الوسط شاشة 10 انش لعرض معلومات التطبيقات والترفيه. كما يوجد شاشة أخرى أمام السائق لعرض معلومات السيارة أو أعطالها أو أي ملاحظة يصدرها النظام الذكي للسائق. وتتميز أيضا السيارة بسعة كبيرة تتسع إلى سبعة ركاب بخلاف كرسي السائق. كذلك يمكن طي المقعد الأخير ووضع بدلا منه أغراض العائلة. وتحتوي أيضا ميتسوبيشي باجيرو 2023 على منافذ usb في الخلف والأمام وفتحات التحكم في المناخ من الخلف وكذلك من الأمام.

mitsubishi 2023 pajero 2023 من الخارج

اعتمدت الشركة اليابانية مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2023 من الخارج على شكل شبيه سيارة اوتلاندر الجديدة موديل 2023. حيث في السنوات الماضية كانت السيارة مستوحاه من شكل تويوتا برادو إلى حد كبير وهي المنافس الأول لشركة ميتسوبيشي. ومواصفات اوتلاندر تعتبر شبيه أيضا مثل باجيرو 2023 من حيث المحرك. حيث تأتي مواصفات باجيرو 2023 الخارجية من مصابيح led ومصابيح ضبابية للسير في منطقة صحراوية يكسوها الضباب ويتم وضوح الطريق أكثر وأكثر. كما تحتوي السيارة على شبكة في الأمام من النيكل وتميل إلي الشكل الشرس أكثر عدوانية من الفئات السابقة. كذلك تأتي من إطارات جديدة أكبر حجما بمقاس 1 بوصة أكثر من فئة باجيرو السابقة. كما متوقع أرتفاع السيارة عن الأرض أكثر من mitsubishi pajero في السنوات الماضية.

سعر ميستوبيشي باجيرو 2023

توقعات سعر mitsubishi pajero 2023 في الأسواق العالمية يبدأ من 46 ألف دولار أمريكي حتى 52 ألف دولار أمريكي حسب فئة السيارة الجديدة. كما متوقع نزول أسعار ميتسوبيشي باجيرو 2023 في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 128 ألف ريال سعودي وحتى 150 ألف ريال سعودي. كذلك نفس مواصفات السيارة متوقع نزولها في الإمارات العربية المتحدة بسعر 95 ألف درهم إماراتي حتى 130 ألف درهم إماراتي.

والآن لقد وصلنا لنهاية معلوماتنا عن أهم مواصفات باجيرو 2023 وسعر ميتسوبيشي ياجيرو 2023 الفاخرة. ويجب ملاحظة أن موعد نزول السيارة الرياضية في الربع الأخير من عام 2022 الجاري. وسوف تكشف عنها رسميا شركة ميتسوبيشي أوائل الربع الأخير قبل نزولها الأسواق.