نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار منافسة سيارات تويوتا مستعمله للبيع بحاله جيدة ومواصفات ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إليكم سيارات تويوتا مستعمله للبيع متوفرة في سوق المملكة العربية السعودية للسيارات المستعملة، هناك أسواق خاصة بعرض السيارات المستعملة وهنا مواقع تعمل نفس عمل السوق المستعملة، ولكن المواقع الإلكترونية تسّهل على العملاء الكثير سواء من ناحية الوقت أو المجهود بدلًا من الذهاب إلى السوق نفسها والتي قد تكون في مكان بعيد، فعمليات البيع والشراء عبر الإنترنت هي من أشهر ما نعيشه في الفترة الحالية والتي سهلت علينا الكثير.

سيارات تويوتا مستعمله للبيع في السعودية

1. سيارة تويوتا راف4 2.5L 4WD STD 2022

أبرز مواصفات السيارة:-

سيارة تويوتا راف فور هي أحد السيارات المميزة التي تم تقديمها في عام 2022م بموتور جيد سعته تبلغ 2500 سي سي (1.5 لتر)، السيارة موجودة في مدينة الرياض بسعر 125 ألف ريال سعودي، وتتكون من خمسة أبواب بلون خارجي أسود، وتعمل السيارة بوقود البنزين وهذه هي كل المعلومات التي تم تزويدنا بها ولأي معلومات تريد معرفتها يمكنك الاتصال على رقم +966594255339.

2. سيارة تويوتا فورتشنر 2011 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

السيارة من أكثر السيارات شهرة وبحثًا في سوق السيارات، تتميز السيارة بلون خارجي فضي وتتكون من خمسة أبواب، البنزين هو الوقود الذي تعمل به السيارة وتم إصدارها في عام 2011م، يمكن للسيارة أن تمشي حتى مسافات تصل إلى 281 ألف كيلو متر، السيارة موجودة في مدينة جدة بسعر 39 ألف ريال سعودي ولأي معلومات إضافية أخرى يمكنك معرفتها من مالك السيارة نفسه للاتصال على رقم +966115202757.

3. سيارة تويوتا C-HR 2020 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

بالنسبة إلى سيارة تويوتا سي إتش آر فتم تقديمها في عام 2020م وتستطيع أن تقطع مسافات تصل إلى حوالي 65 ألف كيلو متر، سعر بيع السيارة يبدأ من 80 ألف ريال سعودي في مدينة الرياض السعودية وللتعرف على تفاصيل أكثر بخصوص السيارة تواصل مع بائع السيارة من خلال الاتصال على رقم +966115202757؟

4. سيارة تويوتا راف4 2013 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار هذه السيارة في سنة 2013م ولونها الخارجي أبيض تتكون من خمسة أبواب وناقل حركة يعمل أوتوماتيكي، السيارة يتم تقديمها حتى تسير لمسافة تصل إلى 349 ألف كيلو متر، سعر بيع السيارة في الرياض يصل إلى 39 ألف ريال سعودي، لون السيارة أبيض وناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا ولمعرفة تفاصيل إضافية تواصل على رقم +966115202757.