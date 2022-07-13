سيارات تويوتا كروزر مستعملة رخيصة بالمملكة أرخص سيارات معروضة للبيع

سيارات تويوتا كروزر مستعملة رخيصة، أرخص سيارات مستعملة قوية على الطريق بالمملكة بحالة جيدة جدا من الداخل والخارج ولا تحتاج إلى صيانة دورية مستمرة هي سيارات تويوتا خاصة لو كانت من فئة سيارات كروزر، سواء كانت لاند كروزر أو برادو أو إف جي كروزر فكلها سيارات قوية تناسب كل الأذواق والرغبات، واليوم جمعنا لكم مجموعة من سيارات تويوتا إف جي كروزر المستعملة بالمملكة العربية السعودية بأرخص سعر والتواصل مع المالك مباشرة، والتسوق بطريقة أسهل للبحث عن سيارات مستعملة بالسعودية عن طريق التصفح المباشر من جوالك فتابعوا معنا.

سيارات تويوتا كروزر مستعملة رخيصة

تمتاز سيارات تويوتا كروزر إف جي بأنها تأخذ المكانة الأولى من أكثر السيارات التي يتم البحث عنها داخل المملكة، لأن كل مواصفاتها تخدم قاطني المملكة خاصة عبور الطرق الصحراوية والرملية والطرق الوعرة بسهولة مع قيادة مريحة، فهي سيارة فخمة فارهة من الداخل ذات تصميم راقي يجذب الإنتباه.

مستعملة تويوتا إف جاي كروزر بجدة

سيارة إف جي تويوتا من سيارات الدفع الرباعي، سيارة طراز عام 2012، حالة السيارة مستعملة البدي الخارجي الهيكل بحالة ممتازة، زجاج السيارة كهربائي أمامي وخلفي، محركات السيارة على الشرط وكالة.

لون السيارة تويوتا كروزر إف جي الأسود.

تتواجد السيارة في مدينة جدة.

شاشة عداد الممشى للسيارة قطعت مسافة 330 ألف كيلو متر.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

مزايا الأمان بالسيارة قفل تفاضلي، خاصية مانع الحركة متوفرة.

وأما عن نظام فرامل فيعمل بتوزيع الفرامل إلكتروني.

كما تحتوي السيارة على نظام مساعدة الفرامل BA.

سعر بيع سيارة تويوتا إف جي كروزر 2012 كاش يبلغ نحو 55 ألف ريال سعودي.

تويوتا إف جي كروزر مستعمل إصدار 2014

سيارة إف جي كروزر دفع رباعي ذات لون أبيض نظيفة بدون خدوش أو حوادث، تم تصليح السيارة القليل بسبب الاستخدام، تتواجد السيارة في مدينة الرياض، مالك السيارة واحد فقط.