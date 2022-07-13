الوحش الصيني وصل.. سيارة هونشي 2022 H9 احدث موديل 2022 تعرف على اسعارها ومواصفاتها العالمية الجبارة

إليكم سعر ومواصفات سيارة هونشي 2022 H9 المقدمة في عام 2021م من الربع الأخير منه في الأسواق الصينية وتم تقديمها بشكل رسمي إلى كافة أسواق السيارات محليًا وعالميًا في عام 2022م خلال الربعين الأول والثاني، وتعاقدت أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية مع شركة هونشي الصينية منذ وقت إنشاءها حيث تقوم باستيراد السيارات منها وبيعها داخل الأسواق، وتحظى شركة هونشي بموثوقية وشهرة واسعة بالرغم من أنها شركة صينية والشركات الصينية موثوقيتها أقل بين الشركات الأخرى.

مواصفات سيارة هونشي 2022 H9

تتميز سيارة هونشي إتش 9 موديل 2022م ببعض الإمكانيات والمواصفات المميزة التي تتمثل فيما يلي:-

باب السيارة الخلفي يعمل بشكل كهربي وتتكون من خمس مقاعد داخلية والمقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر.

بينما النظام الصوتي فهو من النوع JBL ويتكون من أربعة عشر مكبر صوتي.

تعمل على دعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندريد أوتو التي يتم اتصالها بالهواتف الذكية.

نظام التكييف يتميز بأنه رباعي التحكم ومزودة بشحن هواتف ذكية لاسلكي.

مزودة بأنظمة تكييف وتبريد في جميع صفوف السيارة.

سعة المحرك 3000 سي سي وقوته 250 حصان ويتكون من أربع أسطوانات.

أسعار سيارة هونشي 2022 إتش 9

تم تصنيف هذه الفئة من السيارة إلى خمس فئات مختلفة في بعض التجهيزات والإمكانيات وأسعار هذه الفئات تأتي كما يلي:-

السيارة هونشي إتش 9 لكرجي بمحرك سعته 2000 سي سي سعرها 268 ألف و900 ريال سعودي.

بينما الفئة كومفورت سعتها 3000 سي سي سعرها يبدأ من حوالي 306 ألف و900 ريال سعودي.

وتأتي الفئة الثالثة كومفورت سعة محركها 3000 سي سي والتي تتوفر بلونين من السيارة سعرها 323 ألف و900 ريال سعودي.

أما الفئة الرابعة اكسيكتيف سعة محركها 3000 سي سي سعرها 356 ألف و900 ريال سعودي.

سعر الفئة الأخيرة الخامسة يبلغ 373 ألف و900 ريال سعودي وتتوفر بلونين.

عيوب سيارات هونشي إتش 9 2022