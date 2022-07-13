نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7000 ريال فقط سيارات مستعملة مفحوصة نظيفة من الداخل والخارج بحالات ممتازة للبيع بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة 7000 ريال فقط سيارات مستعملة مفحوصة نظيفة من الداخل والخارج إليكم آخر وأفضل سيارات مستعملة للبيع في السعودية، في الفترة الحالية وبعدما قامت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق عبر الإنترنت عمليتي البيع والشراء أصبح يقوم مالكو السيارات بعرض سياراتهم عبر الإنترنت بمواصفاتها وأسعارها المقدمة بها حتى يشاهدها الشخص الذي يبحث عن سيارة بنفس الأسعار والمواصفات، وسنقوم بتقديم حزمة من هذه السيارات المعلنة عبر الإنترنت في سطور مقالنا التالية بأبرز المواصفات والإمكانيات والحالة الداخلية والخارجية للسيارة.

سيارات مستعملة للبيع في السعودية

1. سيارة تويوتا كامري 2016 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

بالنسبة إلى سيارة تويوتا كامري موديل 2016م من السيارات المحببه لدي الكثيرون فهي سيارة بيضاء اللون متوفرة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بناقل حركة أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب، سعر بيع السيارة يمكنك التساؤل بخصوصه مع مالك السيارة نفسه من خلال الاتصال على رقم 0544693337.

2. سيارة تويوتا كامري 2007 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تتميز سيارة تويوتا كامري موديل 2007م بلونها الخارجي الفضي سيارة مفحوصة بحاله ممتازة وتتكون من أربعة أبواب، السيارة متوفرة في مدينة الرياض بسعر يبدأ من 12 ألف ريال سعودي والموتور قوي يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي والوقود الذي تسير به السيارة هو البنزين، ولأي تفاصيل أو تساؤلات يمكنكم الاتصال على رقم +96659404327.

3. سيارة تويوتا كامري 2006 2.4L مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

سيارة تويوتا كامري موديل 2006م حالتها جيدة تم تزويدها بمحرك قوي سعته تبلغ 2400 سي سي (2.4 لتر) وناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا، لون السيارة الخارجي فضي وتحتوي على أربعة أبواب و تسير بوقود البنزين حتى مسافات طويلة، سعر السيارة هو 7 آلاف ريال سعودي و يتم التواصل مع مالك السيارة لأي تفاصيل على رقم +966583834929.

4. سيارة تويوتا كامري 2007 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار السيارة في عام 2007م بإمكانيات مميزة حيث أن لون السيارة الخارجي فضي و تتكون من أربعة أبواب، بينما ناقل الحركة المزودة به السيارة هو ناقل حركة أوتوماتيكي ويتكون من عدة نقلات، السيارة متوفرة في الرياض بسعر 8 آلاف ريال سعودي و التواصل يتم على رقم +966597101945.