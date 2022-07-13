جيلي مانجارو 2023.. مواصفات وسعر وصور geely manjaro 2023

تصدرت سيارة جيلي مانجارو 2023 محركات البحث خلال هذه الفترة، وذلك بعد أن أعلنت الشركة المسؤولة عن إصدار تلك السيارة باقتراب طرحها داخل الأسواق، ومن المقرر أن تتمتع تلك السيارة بالعديد من المميزات العديدة التي يبحث عنها جميع عشاق السيارات، وهذا ما سنقوم بطرحه بشكل مفصل داخل هذا المقال.

جيلي مانجارو 2023

إليكم أهم وأبرز مواصفات سيارة جيلي مانجارو الجديدة 2023 بهذا الشكل الآتي:

لدى هذه السيارة محرك دفع رباعي تصل سعته إلى حوالي 2000 سي سي، وتقدر قوته بحوالي 235 حصان، وعزمه يقدر بحوالي 350 نيوتن/ متر.

كما نجد أن هذه السيارة لديها قاعدة عجلات مميزة، فالمقياس الخاص بها يقدر بحوالي 2840مم.

ويتوافر بهذه أكثر من برنامج مميز خاص بالأمن والسلامة، مثل: وجود وسائد هوائية أمامية وجانبية، ووجود مقياس ضغط العجلة، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام تحذير مغادرة المسار.

وذلك بالإضافة إلى توافر شاشات ترفيه بها على أعلى مستوى من الدقة والجودة، حيث يتواجد شاشة عرض رقمية بالكامل.

وتحتوي تلك السيارة على ماسحات جراب المطر، وبها أيضًا زر التحم في السرعة على المقود.

ولدى هذه السيارة كاميرا خلفية بمعدل 360 درجة.

عوامل الامان في السيارة

بها تقنية تمكنها من الحفاظ على المسار، كما تنبه السائق عند الخروج من المسار.

بها نظام التنبيه للنقاط العمياء لقيادة آمنة.

تنبيه في حال الاقتراب من التصادم الأمامي، وحساسات أمامية وخلفية.

فرملة قوية للطوارئ.

4 كاميرات بدقة عالية تمنح السائق رؤية محيطية 540 درجة (برؤية عبر الهيكل).

فرامل مانع انغلاق ABS، وتحكم مركزي بالثبات، وأيضاً نظام مراقبة ضغط الإطارات.

كما يوجد بها تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

صور geely manjaro 2023

أسعار سيارة جيلي مانجارو الجديدة في السعودية

إليكم القائمة الخاصة بأسعار سيارة جيلي مانجارو داخل السوق السعودي للسيارات بهذا الشكل الآتي:

وصل سعر سيارة جيلي مانجارو ستاندر داخل السعودية إلى حوالي 120 ألف ريال سعودي.

بينما يقدر سعر سيارة جيلي مانجارو نص فل داخل السعودية بحوالي 130 ألف ريال سعودي.

ويبلغ سعر سيارة جيلي مانجارو فل كامل داخل السعودية حوالي 142 ألف ريال سعودي.

وسيارة جيلي مانجارو فل كامل سبشيل داخل السعودية يقدر سعرها بحوالي 150 ألف ريال سعودي.

فيديو جيلي مانجارو 2023 من الداخل

وبالتالي نكون قد طرحنا لكم كافة المعلومات المعلنة بخصوص سيارة جيلي مانجارو 2023، ومن المقرر أن هذه السيارة ستكون الأعلى تداولًا داخل السوق السعودي، نظرًا لتناسب سعرها، وهذا ما قمنا بعرضه داخل هذا المقال، حيث لاحظنا أن سعرها يختلف بصورة كبيرة على حسب كل فئة تخص سيارة جيلي مانجارو الجديدة.