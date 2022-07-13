نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على … أسعار سيارات أم جي 5 بعد الزيادات الأخيرة 2022 ومميزات ومواصفات السيارة الجبارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار سيارات أم جي 5 ،بعد ارتفاع الأسعار الأخيرة لسيارات أم جي يسعى العديد من الأفراد الذين يريدون شراء السيارات لمعرفة أسعار سيارات أم جي 5 وذلك بعد أعلان شركة المنصور للسيارات لكل عملائها بأنها تكون الوكيل المحلي لسيارات أم جي مع العلم أن زيادة الأسعار وصلت إلى 15 الف جنيه لكل الموديلات الخاصة بهذه السيارة داخل الأسواق العالمية.
أسعار سيارات أم جي 5
سوف نقدم لكم أسعار سيارات أم جي 5 ومميزات ومواصفات السيارة
زيادة أسعار سيارة أم جي 5
ارتفعت أسعار سيارات أم جي 5 حيث أن الموديل الأول من هذه السيارة كلاسيك بسعر 47.900 ريال سعودي بينما ارتفع سعر سيارات الموديل الثاني من هذه السيارة comfort إلي سعر 53.075 ريال سعودي وأيضا زيادة أسعار سيارات أم جي 5في الموديل الثالث لها ليصل إلى 59.975 ريال سعودي.
مميزات ومواصفات سيارات من طراز MG5
يوجد العديد من الخصائص والمواصفات العالمية التي تتميز بها هذه السيارة وهي كالآتي:
- سيارات MG5 تتبع فئة سيارات السيدان وهذا الشكل من السيارات .
- يوجد به محرك رباعي الأسطوانات الذي يصل سعته إلى 1500 سي سي .
- وينتج طاقة للموتور تصل إلى 120 حصان وتصل درجة دوران هذه السيارة إلى 150 نيوتن/متر.
- وفق المعلومات الطيب تم التصريح بها لسيارات MG5 فإن أجمالي الاستهلاك المتعلق بهذه السيارة من الوقود يصل إلى 5.8 لتر بالإضافة إلى أنها تصل المسافة التي تقطعها من الوقود إلى 100 كم.
- بالإضافة إلى أن هذه السيارة تتميز بوجود العديد من برامج الأمان .
- ومن أهمها الوسائد الهوائية التي توجد أمام السيارة بالإضافة إلى وجود فرامل مانعة للانزلاق.
- تشتمل على نظام توزيع إلكتروني للفرامل ويوجد برنامج للتوازن الإلكتروني.
- ويوجد بها برنامج خاص لمراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات.
- بالإضافة إلى أن هذا الشكل من السيارات يوجد به العديد من الإمكانيات الحديثة مثل مثبت سرعة.
- بالإضافة إلى وجود نظام لضبط المرأيات الخارجية داخل السيارة يعمل بالكهرباء بالإضافة إلى وجود مكيف هواء.
- بالإضافة إلى وجود برنامج يتحكم في حركة المقاعد أمام السيارة ويوجد بها برامج ترفيهية وهو يشتمل على 4مكبرات للصوت وبلوتوث بالإضافة إلى وجود مخرج usb والعديد من الإمكانيات الحصرية في هذه السيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على … أسعار سيارات أم جي 5 بعد الزيادات الأخيرة 2022 ومميزات ومواصفات السيارة الجبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.