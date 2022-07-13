نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق القوة والمتانة.. أسعار سيارة كيا سونيت 2023 في السعودية بمواصفات 4 فئات مختلفة تفوق الخيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيا سونيت 2023 في السعودية، حيث طرحت العلامة التجارية الكورية كيا سيارة كيا سونيت موديل 2023 في السوق السعودي بأربعة فئات مختلفة، والتي تعد من أبرز السيارات متعددة الاستخدامات SUV بفضل حصولها على مجموعة رائدة من التقنيات الحديثة، وبالإضافة لتصميها الخارجي المميز والجديد، ولهذا نستعرض لك عزيزي القارئ أسعار ومواصفات سيارة كيا سونيت موديل 2023 بالسعودية.

كيا سونيت 2023 في السعودية

تعد شركة كيا من أقوى شركات السيارات في المملكة العربية السعودية، لذلك فهي تقوم بطرح أحدث الموديلات من الطرازات المتنوعة فور طرحها على مستوى العالم، ومؤخراً قامت بالإعلان عن قدوم السيارة كيا سونيت موديل 2023 الجديدة، وأوضحت شركة الجبر للسيارات وكيل كيا بالسعودية، أن السيارة كيا سونيت 2023 من السيارات الــ (SUV) المدمجة، والتي لها تصميم انسيابي وجذاب مع مصابيح ليد من الأمام والخلف، وتم طرحها داخل السوق السعودي بأربع فئات تجهيزية وسعرية مختلفة.

مواصفات سيارة كيا سونيت 2023

تستمد سيارة كيا سونيت موديل 2023 في المملكة العربية السعودية قوتها من خلال محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر.

وينتج قوة قدرها 115 حصان مع عزم أقصى للدوران يصل إلى 144 نيوتن/متر ومتصل بناقل حركة IVT.

كما تأتي أبعادها الخارجية للطول الكلي 4,120 مم وعرض كلي 1,790 مم والارتفاع الكلي 1,610 مم.

وبالنسبة لطول قاعدة العجلات فتأتي بــ 2,500 مم.

بينما تأتي السيارة بتصميم خارجي يحتوي على مصابيح ضباب في الأمام ومصابيح خاصة خلال وقت النهار.

وكذلك بها نظام تشغيل عن بعد ومقعد للسائق يمكن تعديله بشكل يدوي.

كما تتميز أبواب السيارة من الخارج أنها مصنوعة من الكروم وبها مرايا جانبية تدعم نظام الطي الإلكتروني.

أما بالنسبة للمقصورة من الداخل فتأتي بعدادات مراقبة مزودة بشاشة مقاس 4.2 بوصة.

ونظام شحن لاسلكي ونظام Bose الصوتي المكون من 7 سماعات.

وبها اتصال USB وبلوتوث ونوافذ كهربائية وفتحة سقف بانورامية.

كما بها مقاعد مخمل وتحكم من القائد وشاشة رؤية خلفية.

أسعار كيا سونيت 2023 في السعودية