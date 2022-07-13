نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع…… بأقل من 4 ألف درهم إماراتي أمتلك سيارة نيسان في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالإمارات، السيارات هي من أساسيات أي مواطن بدولة الإمارات وذلك بسبب كثرة الانتقالات والذهاب والعودة وذلك بجانب عدم تواجد وسائل المواصلات بكثرة، ونظرا لغلاء الأسعار فيتوجه أغلب المواطنين لشراء السيارات المستعملة المناسبة لدخلهم، ومن خلال موقعنا ثقفني نطرح الكثير من مقالات التي تفيد بأسعار السيارات المستعملة، فتابعونا.

سيارات مستعملة للبيع بالإمارات بأقل من 4 ألف ريال

تشهد أسعار السيارات المستعملة المعروضة للبيع سواء بالتقسيط أو كاش إقبال كبير من قبل المواطنين الإماراتيين بالفترة الأخيرة بمختلف ماركاتها مثل سيارات تويوتا، وسيارات نيسان، ونقوم فيما يلي بالإعلان عن السيارات المستعملة المعروضة.

سيارة نيسان صني 1.6L SL 1998 مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة نيسان صني 1.6L SL 1998 مستعملة بمدينة نعيمية بالإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 350 ألف كيلو متر.

السيارة موديل 1998.

السيارة بها بعض التلف بسبب الاستعمال.

سعة المحرك 1600 سي سي.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

سعر السيارة 3500 ألف درهم إماراتي.

سيارة تويوتا كامري 2.5L GLX 1999 مستعملة للبيع

معروض للبيع سيارة ماركة تويوتا كامري موديل 1999 في رأس الخيمة بالإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 500 ألف كيلو متر.

السيارة تعمل بالبنزين.

سعة المحرك 2500 سي سي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

سعر السيارة 7 ألف درهم إماراتي.

سيارة فورد فوكس 1.6L Hatchback 2005 مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة فورد فوكس موديل 2005 للبيع في الشارقة بالإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 280 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

سعة المحرك 1600 سي سي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 7.500 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا كامري 4 Door 2.5L 2005 مستعملة

معروض للبيع سيارة ماركة تويوتا كامري موديل 2005 بالعين بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 500 ألف كيلو متر.

سعر المحرك 2500 سي سي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بها القليل من التلف نتيجة الاستعمال.

مقاعد قابلة للتهيئة كهربائيا.

سعر السيارة 9500 ألف درهم إماراتي قابل للتفاوض.

سيارة كيا سبورتاج 2.0L MPI LX FWD 2009 مستعملة للبيع

متوفر للبيع سيارة ماركة كيا سبورتاج موديل 2009 بالقصيص في الإمارات، مواصفات السيارة هي: