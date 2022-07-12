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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة 2022 للتنازل تقسيط لأطول مدة سداد ومن غير مقابل، تتوفر شيفروليه كابتيفا موديل 2022 طالع عدادها 20 ألف كيلو متر للتقبيل في مكة، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تولد قوة 143 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. السيارة فئة نص فل تتميز بشاشة ترفيه، نظام تثبيت سرعة، فتحة سقف، مكيف أوتوماتيك، فرامل مانعة للانغلاق، نظام المساعدة في المرتفعات، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، كاميرا خلفية، جنوط 17 انش، دخول ذكي + زر لتشغيل المحرك، تحكم من خلال عجلة القيادة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و6 مكبرات الصوت. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل ولاطول مدة سداد حيث أن الدفعة الأخيرة قابلة للتقسيط على 24 شهر، التقبيل على بنك الراجحي بقسط شهري 1210 ريال على 5 سنوات مدفوع منها 8 اقساط وقيمة الدفعة الأخيرة 28 ألف ريال.

سيارات مستعملة 2022 للتنازل تقسيط

تتوفر سيارة نيسان اكستيرا 2022 ستاندر طالع عدادها 57 ألف كيلو متر للتقبيل بالمنطقة الشرقية، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 2500 سي سي تولد قوة 165 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات الرئيسية: إنارات ليد، دخول ذكي للسيارة بالريموت، نظام حماية ضد السرقة، مكيف يدوي، حساس كفرات، نظام المساعدة في المرتفعات، فرامل مانعة للانغلاق، مقاعد مخمل، بلوتوث، صندوق خلفي كهربائي، حساسات خلفيه وجنوط. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل من خلال بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1791 ريال على 5 سنوات مدفوع منها 14 قسط، تبلغ قيمة الدفعة النهائية 40 ألف ريال قابلة للتقسيط على سنتين.

تتوفر سيارة هيونداي ازيرا smart موديل 2022 طالع عدادها ثمانية آلاف كم للتنازل أيضاً بالمنطقة الشرقية، الماكينة 6 اسطوانات حجمها 3500 سي سي تولد قوة 290 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات الأساسية: شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه، مثبت سرعة، دخول ذكي، فرامل مانعة للانغلاق، كاميرا وحساسات خلفيه، مكيف متعدد المناطق، بلوتوث وأوامر صوتية، تشغيل بصمة، مقاعد جلد، إضاءات ليد، تحكم كهربائي بالمقاعد، جنوط، سقف بانوراما، تحكم من المقود متعدد الاستخدامات، مرايا جانبية كهربائية. السيارة للتنازل على الراجحي بقسط شهري 1891 ريال على 5 سنوات مدفوع منها 5 اقساط، متبقي سداد 55 قسط + دفعة أخيرة 62 ألف ريال قابلة للتقسيط على 24 شهر.

سيارات للتنازل من غير مقابل

توفرت في آخر عروض التقبيل اليوم سيارة شانجان ايدو مستعملة موديل 2022 طالع عدادها 29 ألف كم، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 1400 سي سي تولد قوة 158 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات الرئيسية: حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، مصابيح ليد، فتحة سقف، صندوق خلفي كهربائي، شاشة ترفيه، جنوط 16 انش، نظام تثبيت سرعة، مكيف أوتوماتيك، دخول ذكي، زر تشغيل للمحرك، مقاعد جلد، تحكم دريكسون، بلوتوث، وسائد هوائيه، حساس كفرات. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقدم لأطول مدة عبر شركة تمويل، قيمة القسط الشهري 1459 ريال على 5 سنوات مدفوع منها 11 قسط، متبقي 48 قسط + دفعة تملك قابلة للتقسيط قيمتها 18 ألف ريال.