نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة أقل من 20000 ريال في السعودية أسعار خيالية ومواصفات مميزة لن تتخيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة أقل من 20000 ريال السعودية، يبحث البعض عن أنواع السيارات المستعملة التي تكون بسعر منخفض عن 20 ألف ريال سعودي، فالسيارات المستعملة تتميز بأنها أقل في السعر عن السيارات الجديدة باهظة الثمن، ولكن يجب التعرف على الإمكانيات الخاصة بالسيارة المستعملة قبل إتمام عملية الشراء حتى لا يعرض الشخص للخداع، وهذا ما يحرص عليه العديد من الأشخاص قبل الإقبال على الشراء، ومن خلال موقعنا نستعرض لكم بعض هذه السيارات مع السعر والمواصفات الخاصة بها تابعونا.

سيارات مستعملة أقل من 20000 ريال السعودية

يوجد أكثر من 1341 سيارة مستعملة معروضة للبيع في سوق السيارات السعودي، والتي نستعرض منها أنواع السيارات تحت سعر 20 ألف ريال سعودي، ويمكن أن تختلف الأسعار على حسب نظافة السيارة وصلاحيتها، ويجب دائماً فحص السيارة المستعملة جيداً عند الشراء.

أسعار سيارات مستعملة في السعودية

1- هيونداي اكسنت 2014:

سيارة هيونداي اكسنت مستعملة موديل عام 2014 وسعرها يقارب على 19 ألف ريال سعودي.

حيث تتميز السيارة بسعة محرك 1.6 لتر وقوة محرك 138 حصان كل 6300 لفة في الدقيقة.

كما بها ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيكي وعزم 123 رطل.

وتتسارع السيارة من نقطة السكون إلى 100 كم في 10 ثواني.

ومعدل استهلاكها للوقود 4.9 لتر لكل 100 كم.

بينما بها فرامل ABS مانعة للانزلاق وخاصية EBD الخاصة بتوزيع قوي للفرامل.

2- تويوتا كامري 2009:

وتعد تويوتا كامري سيارة مستعملة موديل 2009 والتي سعرها حوالي 10 آلاف ريال سعودي.

وقد تتميز هذه السيارة بتوفير كبير في استهلاك الوقود بسبب محركها الكهربائي.

وهي ذات تصميم خارجي رائع وعصري ولها شكل انسيابي يعمل على تخفيف قوة الهواء.

كما بها مساحة واسعة للمقصورة وأقمشتها الفاخرة ولوحة قيادتها التي تحتوي على مجموعة من الأزرار التي تتيح للسائق التحكم بمكبرات الصوت والشاشة.

بينما بها مساحة جيدة بين الكراسي الأمامية والخلفية ونظام تكييف إلكتروني.

3- هيونداي توسان 2013:

وسيارة هيونداي توسان 2013 مستعملة بسعر تقريبي لها يصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

والتي لها مواصفات عديدة أهمها سعة المحرك 2 لتر و4 سيلندرات.

كما أن سعة خزان الوقود 55 لتر بالإضافة أنها اقتصادية في استهلاك الوقود فهي تستهلك 9 لتر كل 100 كم.

بينما تتميز بقوة محرك 166 حصان وعزم دوران 197 نيوتن / متر.

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