نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات جمس اكاديا 2023 تعرف علي التفاصيل والأسعار والصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات جمس اكاديا هو أحد أهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث العالمية, حيث تعد جمس اكاديا هي واجدة من أقوي السيارات أمريكية الصنع, ومن أهم مواصفات اكاديا أنها كبيرة وذات مساحة داخلية واسعة تجعلها مناسبة عائلياً, لذلك اهتمت شركة GMC بمواصفات السيارة من حيث التصميم الخارجي والداخلي, فقد تم تزويد السيارة بالعديد من المواصفات التي يبحث عنها محبي السيارات وخاصة في المملكة العربية السعودية, ومن أهم مواصفات أكاديا هو الهيكل الخارجي القوي جداً, فقد تم تزويدها بمصابيح أمامية تعمل بنظام الليد, كما تم إضافة مصابيح الضباب الأمامية التي تم تركيبها مع الصدام الأمامي لتجتمع مع الشبكة الأمامية لتعطي مواصفات جمس القوية التي تلف أنتباه كافة محبي السيارات, بالإضافة إلي إطارات رياضية من الألومنيوم مقاس 18 بوصة, وفيما يلي سيتم التطرق إلي بعض مواصفات جمس اكاديا 2023 الجديدة مع درج بعض الصور خلال هذا المقال.

مواصفات جمس اكاديا 2023

أبدعت GMC الأمريكية في تصميم السيارة جمس اكاديا, فقد تم تزويدها بنوعين من المحركات, كلاهما متصل بناقل حركة 9 سرعات, المحرك الأول بسعة لترية 2 لتر رباعي الأسطوانات والذي يعطي مواصفات القوة في الأداء لمحرك GMC ACADIA 258 نيوتن / م كما أنه يعطيها قوة 228 حصان, مما يجعل معدل استهلاك الوقود اكاديا جيداً, أما المحرك الثاني فهو محرك سداسي الأسطوانات (V6) بسعة لترية 3.6 لتر مما يعطي ACADIA مواصفات القوة الأكبر بقيمة 310 حصان وبعزم دوران 271 نيوتن/م وبمعدل استهلاك وقود يسمح للسير لمسافة 11 كم تقريبا للتر الواحد. ومن ضمن مميزات وصفات GMC أكاديا 2023 أنها بمحركات تدعم الدفع الأمامي أو الرباعي في حالة الحاجة.

مواصفات الأمان GMC ACADIA 2023

أعلنت GMC أنه قد تم تزويد السيارة بالعديد من مواصفات ومميزات الأمان, ومنها المستشعرات الأمامية لتقليل فرص الحوادث من الأمام لا قدّر الله وكذلك كاميرا رؤية خلفية لزيادة مدي الرؤية الخلفية لقائد المركبة, كما انه تم تزويد أكاديا بأنظمة تحديد المسارات في الحارات المرورية المختلفة, وتمت إضافة أنظمة المكابح الإلكترونية المفاجئة وأنظمة (ABS-EBD), بالإضافة إلي الوسائد الهوائية الأمامية والخلفية وأحزمة الأمان, أنظمة التنبيه في حالة مرور سيارة من الخلف.

مواصفات الداخلية للسيارة جمس acadia

تعد السيارة جمس هي واحدة من أهم السيارات التي تتمتع بالعديد من المواصفات التي توفر سبل الراحة لدي العملاء, فقد تم تزويدها بالأتي:

فتحة سقف خارجية (roof rack)>

عجلة قيادة متعددة المهام.

مقاعد من القماش المريح والذي يتم التحكم فيه كهربياً.

مقاعد أمامية ووسطى وأخري خلفية يمكن طيها لزيادة مساحة الحقيبة.

فتح الأبواب بالريموت وتشغيل المحرك بدون مفتاح (start engine).

إمكانية تشغيل السيارة من بعيد.

أنظمة تثبيت السرعة (cruise control).

إمكانية إلغاء الضوضاء الخارجي.

أنظمة الاتصال الواي فاي والبلوتوث والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

شاشة عرض داخلية حولية 8 بوصة تدعم خاصية اللمس.

فتحات تكييف أماميه و منتصف سقف السيارة وفي أخر سقف السيارة لضمان توزيع الهواء البارد.

أنظمة صوت تضمن توزيع الصوت علي كافة الركاب.

أما عن أسعار السيارة فقد تم الإعلان عن أن السيارة acadia 2023 تم عرضها في بعض المعارض الدولية بقيمة 34,800 ألف دولار أمريكي وحتي 46,108 ألف دولار أمريكي وهي الأسعار المتقاربة مع مثيلتها موديل 2022, علما بأن هذه الأسعار قابلة للتغيير طبقاً للمتغيرات العالمية. وبهذا قد تم شرح مواصفات جمس اكاديا 2023 ويمكن مقارنتها مع السيارة gmc terrain 2023.