نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة موديل 2020 بقسط 1,173 ريال بدون دفعة أولى وبضمان حتى 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالتقسيط المريح، توجد معارض للسيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية، والتي تقدم سيارات بأقل قسط شهري وأيضاً بأقل راتب للمواطنين والمقيمين، يفضل الكثير من الأفراد الحصول على سيارة مستعملة نظرا لرخص سعرها وأيضا تكون بكماليات كثيرة وبحالة جيدة، حيث أن البعض يفضل الحصول على السيارات من خلال التمويل والذي يقدمه مجموعة وفيرة من البنوك والشركات السعودية، وأيضا سوف تحصل على السيارة بدون مقدم كما أنه سوف يكون لديك ضمان ممتد حتى ثلاث سنوات لتحصل على الأمان والراحة.

سيارة مستعملة بالتقسيط

وفرت شركة عبد اللطيف جميل عدد كبير من عروض السيارات الجديدة موديل السنة والسيارات المستعملة للسنوات الماضية من خلال أحد المعارض المعتمدة لدى الشركة، سيارات لمحدودي الدخل بدون كفيل، وسوف تحصل على السيارة بمميزات متنوعة وأيضا متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيمكنك أن تتقدم بطلبك إذا كان راتبك الشهري يبدأ من 3000 ريال، فسوف تحصل على عروض السيارات الجديدة والمستعملة وأيضا التمويل النقدي من خلال شركة عبد اللطيف جميل.

مزايا تمويل السيارات المستعملة

بدون كفيل.

للموظفين بالقطاع الحكومي والموظفين بالقطاع الخاص.

للمتقاعدين.

بضمان حتى 3 سنوات.

بدون دفعة أولى.

قسط شهري بسيط.

دفعة التملك تصل إلى 30%.

متاح التمويل للمواطنين والمقيمين.

مواصفات السيارة المستعملة داخل العرض



سيارة هيونداي أكسنت، موديل 2020 وبقسط شهري 1,173 ريال سعودي، سيارات جديدة بدون مقدم، لونها أبيض مستعملة ومتواجدة في جازان، أوتوماتيك وعدد سيرها هو 120 ألف كيلومتر وحتى 129 ألف كيلومتر، سيدان، ويشترط حتى تحصل عليها أن تكون على رأس العمل للموظف الحكومي قبل مدة شهر من طلب التمويل وللموظف بالقطاع الخاص مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل براتب يبدأ من 3000 ريال، ويبلغ إجمالي سعر السيارة 80,615 ريال، بفترة سداد تصل 60 شهرا.

كيفية الحصول على السيارة المستعملة

سوف تبدأ في الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل واختيار تمويل السيارات المستعملة بدون دفعة أولى، ويتم اختيار السيارة المعروض ويمكنك اختيار ما تناسبك من معارض السيارات، لأنه توجد بعض من السيارات الكثيرة والمتنوعة وموديلات متوفرة كثيرة ويمكنك الاستفسار عن طلبك من خلال الاتصال على رقم خدمة عملاء الشركة الجدد على الرقم 8002442211 وتقديم صورة من الهوية الوطنية وصورة من الإقامة للمقيمين وصورة من رخصة القيادة ويتم تقديم كل ذلك على شركة عبد اللطيف جميل لتحصل على سيارتك في الحال وبموافقة فورية.