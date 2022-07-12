نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا برادو بأسعار مفاجأة في السعودية وحالات غير قوية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر تويوتا جيب برادو من السيارات القوية في المملكة العربية السعودية وذلك بفضل قوة هيكلها الذي يعطي شكل هجوميًا، وتعطي السيارة تجربة قيادة استثنائية تشبه بنسبة كبيرة تجربة قيادة لاندكروزر وحش العلامة اليابانية الجبارة علامة تويوتا، وتحتوي prado على وسائل راحة متعددة منها اتساع مساحات التخزين ورحابة أماكن الأرجل بالإضافة إلى احتوائها على كراسي مريحة وكبيرة. تويوتا برادو بأسعار مفاجأة في السعودية وحالات غير قوية 100% هناك سيارة برادو في القصيم موديل 2003، لون السيارة رصاصي، السيارة 4 سلندر.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على قير عادي، ممشى السيارة هو 463 ألف كيلومتر.

البودي الخارجي بحالة مقبولة وهناك ملاحظات هي احتواء باب السائق على سمكرة ورش وتم التصليح.

سعر السيارة هو 23 ألف و500 ريال سعودي، حالة الكشافات الأمامية بحاجة إلى التلميع.

كذلك زجاج السيارة بحالة جيدة وكذلك حالة المحرك والقير، كفرات السيارة بحاجة إلى التغيير. سيارات برادو في السعودية بأسعار رخيصة وحالات قوية هناك سيارة prado في جدة باللون الأبيض، موديل السيارة 2010، تحتوي السيارة على قير اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 149 ألف كيلومتر.

حالة البودي الخارجي جيدة وليست عليها ملاحظات، السيارة بدون حوادث.

كشافات السيارة الأمامية لا تحتاج إلى التجديد أو التلميع.

سعر السيارة 60 ألف ريال سعودي وقابل للنقاش. برادو بحالات قوية وسعر مفاجأة بالمملكة هناك سيارة prado في حائل سعر السيارة 27 ألف ريال سعودي.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج وليست عليها أي ملاحظات.

ممشى السيارة أكثر من 300 ألف كيلومتر، نوع وقود السيارة بنزين.

المكينة الخاصة بالسيارة 6 سلندر، بودي السيارة باللون الأبيض.

وحالتها من الداخل جيدة ولا تحتاج إلى تعديل إلا بناءً على الذوق.

وفي الوقت نفسه كفرات السيارة بحالة جيدة ويمكن الاعتماد عليها بدون أي مشكلات.

حالة قزاز السيارة والدكسون يعملان بصورة جيدة بدون ملاحظات.

الكشافات الأمامية للسيارات لا تحتاج إلى التعديل أو التجديد فهي جيدة وتكشف الطريق بصورة واضحة.

المرايا الجانبية بدون ملاحظات وليست عليها اي ملاحظات إطلاقا.

كشافات الشبورة بحاجة إلى التلميع ولا تحتاج إلى التجديد.

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