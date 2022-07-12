نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة الأحلام الإيطالية… اهم مميزات ومواصفات سيارة تيبو الإيطالية وأسعارها فى السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تيبو الإيطالية وأسعارها فى السعودية، يسعى العديد من عملاء سوق السيارات بالبحث عن أجوبة حول الماركة التجارية لفيات تيبو الإيطالية وإلى متي تعود بدايتها حيث يتباين أداء ونسبة سرعتها على الطريق، لذلك نطرح لكم في مقالنا اليوم أهم المعلومات عن هذه السيارة التي ترجع إلى أقدم العلامات التجارية في تاريخ السيارات وذلك على المستوى العالمي والتي تتبع فئة السيارات السيدان التي تمتلك تصميم رياضي قوي. سيارة تيبو الإيطالية وأسعارها فى السعودية مواصفات سيارة تيبو الإيطالية تتميز بطول يصل إلى 4523مم وعرض 1792مم وارتفاعها يصل إلى 1497مم

ومساحة التخزين الخاص بها يصل إلى 520 لتر ويوجد خلف السيارة ويوجد بها عجلات مصممة بشكل رياضي بمقاس 16,17بوصة.

يتميز موديل ام جي 6 يتميز بطول يصل إلى 4694مم وعرض يصل إلى 1848مم وارتفاعها يصل إلى 1465مم

ويوجد بها مساحة تخزين في خلف السيارة تصل إلى 424لتر مع وجود قاعدة عجلات تصل مساحتها إلى 2715مم مع وجود عجلات مصممة بشكل رياضي مقاس 17,18بوصة. مميزات سيارة تيبو الإيطالية زودت السيارة بوجود محرك باتساع 1600سي سي مع وجود ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6سرعات بقوة.

تصل إلى 110 حصان ودرجة دوران تصل 152نيوتن/متر وتصل سرعة هذه السيارة لكل 100كم/س في 11.2ثانية

وتحتاج إلى كمية من الوقود يصل إلى 6.لتر في كل 100كم..

سيارة ام جي 6 يوجد بها محرك تربو باتساع 1500سي سي ويصل قوته إلى 169حصان.

ويوجد ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6سرعات مع وجود نسبة للسرعة في كل 100كم/س في 7 ثوان .

وتحتاج إلى كمية من الوقود تصل إلى 5.8 لتر في كل 100كم..

يوجد بسيارة تيبو الإيطالية بها العديد من برامج السلامة مثل برنامج الثبات الإلكتروني ESP مع وجود فرامل مانعة للانزلاق.

ويوجد برنامج لتوزيع الإلكتروني للفرامل EBD مع وجود وسائد هوائية.

تشمل سيارة أم جي 6 العديد من سبل الآمان مثل برنامج للثبات الإلكتروني ووجود فرامل مانع للانزلاق.

ونظام لتوزيع قوة الفرامل ويوجد حساسات في الركن الخلفية للسيارة مع وجود كاميرا.

ووجود نظام لمراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات ويوجد بها شاشة تعمل باللمس مقاس 8بوصة ومخرج AUX سعر سيارة تيبو الإيطالية في السعودية أن هذه السيارة تبلغ سعرها مابين 91.600ألف ريال سعودي إلى 20.695 ألف ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة الأحلام الإيطالية… اهم مميزات ومواصفات سيارة تيبو الإيطالية وأسعارها فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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