نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يا حلاوة الفرنساوي .. سيارة سيتروين C3 YOU اهم مواصفاتها وأسعارها الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة سيتروين C3 YOU اهم مواصفاتها، طرحت شركة سيتروين العديد من الطرازات المختلفة لسياراتها وهى شركة معروفة بتصنيع السيارات الفرنسية وهى تشتهربالجوده المميزة والتي لاقت شعبية كبيرة في سوق السيارات، وأعلنت عن نزول السيارة الجديدة Citroen C3 للأسواق وذلك بعد سحب سيارة Citroen C1 منه في شهر يناير الماضي للعام 2022، وسوف نستعرض معكم أهم ما يميز السيارة والمواصفات الخاصة بها وسعرها في السوق العالمي سيارة سيتروين C3 YOU اهم مواصفاتها جاءت سيارة سيتروين C3 YOU بتصميم رائد، حيث تحتوي على مصابيح تعمل بتقنية الليد الحديثة.

سيتروين C3 YOU بتصميم رائد، حيث تحتوي على مصابيح تعمل بتقنية الليد الحديثة. كما يتوفر بها نظام تثبيت السرعة.

يوجد بها بلوتوث.

تحتوي على شاشة تعمل عن طريق اللمس بمقاس 5 بوصة.

يوجد بها راديو DAB.

تحتوي على مصدات بلون الهيكل ومقابض للأبواب الذي يمنحها إطلاله متناسقة وجميلة.

يوجد بها عدد من أنظمة الأمان التي تضمن حماية السائق والركاب من التعرض لأي حادث مثل التحذير من مغادرة المسار، ومراقبة ضغط الإطارات،

بالإضافة إلى نظام الملاحة ونظام التعرف على إشارات المرور.

تحتوي على نظام محدد السرعة الإلكتروني.

بها نظام مراقبة انتباه السائق أثناء القيادة.

هذا بجانب التصميم الراقي الذي يناسب العديد من الأذواق، حيث يأتي تصميم السيارة انسيابيا يمنحها جاذبية كبيرة في مظهرها، حيث أنها تحتوي على مرايا بيضاء للأبواب، بجانب أعمدة B تتميز باللون الأسود المطفي مطعمة بالكروم ويحيط بمصابيح السيارة التي تعمل في أثناء النهار.

محرك السيارة يعمل بقوة 81 حصان كما تصل سعته 1.2 لتر، وهو محرك مكون من 3 أسطوانات.

وتعد سيارة اقتصادية حيث تستهلك جالون واحد لقطع 54 ميلا.

كما تتوفر بعدة ألوان يمكن الاختيار من بينها مثل الأحمر القاتم والرمادي وغيرها من الألوان المميزة. سعر سيارة سيتروين C3 YOU تدخل سيارة سيتروين C3 YOU ضمن فئة السيارات السوبر ميني وتعد من ال فئة B وتشمل خمسة أبواب.

سيتروين C3 YOU ضمن فئة السيارات السوبر ميني وتعد من ال فئة B وتشمل خمسة أبواب. وفي ضوء التزام شركة سيتروين بالمملكة المتحدة بالأسعار الرحيمة لسياراتها فقد نزلت السيارة إلى الأسواق بسعر يبدأ من 12995 جنيه استرليني.

وهذا السعر مميز جدا بالنسبة لسيارة حديثة فهي بسعر السيارات المستعملة.

يبدأ سعر السيارة الجديدة سيتروين C3 الفئة الأولي Live في مصر 310 الف جنيه

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