نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات جيب مستعملة في السعودية بـ12 ألف وطالع سيارة العائلات الكبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات جيب مستعملة في السعودية ،تعد سيارات الجيب من السيارات ذات النظام الدفع الرباعي وتعد من أضخم وأفخم السيارات الدفع الرباعي حيث تسيع لأكثر من ٧ أشخاص وهي تناسب العائلات بفضل حجمها الكبير الكريم والواسع، نقدم تشكيلة متميزة من سيارات الجيب المستعملة في السوق السعودي التي تبدأ بأسعار ١٢ ألف ريال فيما فوق. سيارات جيب مستعملة في السعودية جيب شيروكي موديل ٢٠٠٣ مستعملة للبيع تعمل بنظام الدفع الرباعي وتعمل على محرك يسع ٣٧٠٠ سي سي من البنزين مع ناقل حركة أوتوماتيك بـ ٦ سلندر، وأقصى سرعة ١٨٠ حصان.

وتعمل على محرك يسع ٣٧٠٠ سي سي من البنزين مع ناقل حركة أوتوماتيك بـ ٦ سلندر، وأقصى سرعة ١٨٠ حصان. عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة ١٥٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي السامر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج، أعيد دهانها جزئيا، بها عيوب بسيطة في الهيكل.

تحتوي على مكيف، سنتر لوك، حساسات ركن، مقاعد من الجلد.

سعر جيب شيروكي مستعملة في السعودية ١٢ ألف ريال. جيب جراند شيروكي موديل ١٩٩٩ مستعملة للبيع تعمل على محرك سعته اللترية ٤٠٠٠ سي سي وتولد قوة ١٩٠ حصان، وناقل الحركة يدوي سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الطائف بمنطقة عنك بحي أم الحمام.

السيارة بحالة ممتازة داخليا وخارجيا لا تشتكي من أعطال أو حوادث.

تحتوي على مكيف، مقاعد من الجلد، نظام مانع انغلاق الفرامل، مساعد فرامل، نظام المساعدة لصعود المرتفعات، نظام ملاحة دقيق، وسائد هوائية، أضوية، راديو.

سعر جيب جراند شيروكي في السعودية ٢٠ ألف ريال. جيب ليبرتي موديل ٢٠١٠ مستعملة للبيع تعمل على ناقل حركة أوتوماتيك بـ ٦ أسطوانات، وسعة محركها تصل إلى ٣٦٠٠ سي سي والسرعة القصوى ٢١٠ حصان.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بحي المراسلات.

السيارة بحالة ممتازة من حيث المقصورة والهيكل، الدهان أصلي، لا يوجد أي حوادث أو أعطال.

تحتوي على مقاعد من الجلد، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، نظام الصعود أثناء المرتفعات، مثبت سرعة، مدخل يو اس بي، مشغل ام بي ثري، راديو، بلوتوث، حساسات ركن، أضوية ال اي دي، وسائد هوائية.

سعر جيب ليبرتي مستعملة في السعودية ٢٢ ألف ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات جيب مستعملة في السعودية بـ12 ألف وطالع سيارة العائلات الكبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.