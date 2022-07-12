نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخيصة مستعملة من 6000 ريال بالمملكة سيارات نظيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من الناس داخل المملكة في الحصول على سيارات رخيصة مستعملة، فيأتون من أغلب المدن للبحث عن سيارة مستعملة ذات جودة، كما لابد من أن تكون تلك السيارة بمواصفات خاصة أهمها تكون قوية على الطريق وسعرها من منخفض إلى متوسط، يناسب الحالة المادية لهم، وأكثرهم من الذين يعملون في السعودية ويصعب عليهم شراء سيارة جديدة ويفضلون السيارات المستعملة الرخيصة، فشراء سيارة جديدة يعتبر شئ مكلف جدا، ولا يستطيع تكلف نفقته خاصة لو كان يعمل داخل المملكة في بداية حياته، لذا سنعرض لكم مجموعة من سيارات رخيصه مستعملة من أكثر من نوع.

سيارات رخيصة مستعملة بالمملكة

تعد السيارات من ضروريات الحياة اليومية التي لا غنى عنها في الأمور الشخصية والتنقل من مكان لآخر بسهولة، خاصة في الدول العربية والخليجية الأكثر حرارة في فصل الصيف، ويعتبر التجول في الطريق بدون سيارة أمر صعب جدا لشدة الحرارة، سواء للتنقل أو الذهاب إلى العمل بسهولة، ومع إرتفاع تكاليف الحياة المادية يتم اللجوء لأسواق بيع سيارات رخيصة مستعملة بحالة جيدة.

سيارة مستعملة رخيصة نيسان صني

يصف مالك السيارة بأن لها الكثير من المزايا والمواصفات التي تخدم كل من يقوم بشراءها، فالسيارة نيسان صني موديل عام 2008، مكينة شرط وقير ناقل الحركة شرط، كما أن موتور أو المحرك شرط وكالة مستعد للفحص، السيارة استعمال خفيف نظيفة من الداخل والخارج.

لون الهيكل الخارجي للسيارة أبيض. يوجد بعض الرشوش البسيطة عليه في الخلف فقط. تحتوي السيارة على استمارة فحص جديدة وسارية. ناقل الحركة الداخلي للسيارة اوتوماتيك قير شرط. سيارة موفرة للاستهلاك في البنزين. شاشة عداد الممشى سجلت مسافة مقطوعة بنحو 220 ألف كيلو متر. سعر السيارة نيسان صني 2008 كاش 6.000 ريال سعودي.

مستعمل تويوتا كورولا 2003

سيارة نظيفة جداً تويوتا كورولا موديل عام 2003، ناقل الحركة لها اوتوماتيك قير بحالة جيدة، سيارة شد بلد وكالة مستعدة للفحص، مفاتيح غلق سيارة اوتوماتيك، زجاج السيارة اوتوماتيك، بودي الهيكل الخارجي نظيف جدا تم تعديله، محركات القير على الشرط من الصدام للصدام.